『トムとジェリー』×「AS KNOW AS」がコラボ！ キーホルダー付き“刺しゅうTシャツ”を展開
ファッションブランド「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」は、4月中旬から、人気アニメ『トムとジェリー』とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や「ZOZOTOWN」などで発売している。
【写真】キュートなアクリルキーホルダー付き！ コラボTシャツの詳細
■ユニセックス仕様で用意
今回発売された「アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ」は、キュートなコラボTシャツとアクリルキーホルダーがセットになった新商品。
Tシャツは、フロントにポーズをキメているジェリーとタフィーのふかふか刺しゅうがデザインされているほか、後身頃に“TOM and JERRY”の刺しゅうも施されている。
また、カラーはオフとグリーンを用意。いずれも、レディースとメンズとともに着用可能なユニセックス仕様のため、カップルや家族でおそろいが楽しめる。
【写真】キュートなアクリルキーホルダー付き！ コラボTシャツの詳細
■ユニセックス仕様で用意
今回発売された「アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ」は、キュートなコラボTシャツとアクリルキーホルダーがセットになった新商品。
Tシャツは、フロントにポーズをキメているジェリーとタフィーのふかふか刺しゅうがデザインされているほか、後身頃に“TOM and JERRY”の刺しゅうも施されている。
また、カラーはオフとグリーンを用意。いずれも、レディースとメンズとともに着用可能なユニセックス仕様のため、カップルや家族でおそろいが楽しめる。