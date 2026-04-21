「アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ」（税込 2695円）

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　ファッションブランド「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」は、4月中旬から、人気アニメ『トムとジェリー』とコラボレーションしたアイテムを、全国の店舗や「ZOZOTOWN」などで発売している。

【写真】キュートなアクリルキーホルダー付き！　コラボTシャツの詳細

■ユニセックス仕様で用意

　今回発売された「アクリルキーホルダー付 トムとジェリーTシャツ」は、キュートなコラボTシャツとアクリルキーホルダーがセットになった新商品。

　Tシャツは、フロントにポーズをキメているジェリーとタフィーのふかふか刺しゅうがデザインされているほか、後身頃に“TOM and JERRY”の刺しゅうも施されている。

　また、カラーはオフとグリーンを用意。いずれも、レディースとメンズとともに着用可能なユニセックス仕様のため、カップルや家族でおそろいが楽しめる。