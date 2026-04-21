INI 田島将吾、強い腰痛で一部活動に制限 ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加に
INIの田島将吾が腰痛の治療のため一部活動を制限することが、4月21日（火）にLAPONE ENTERTAINMENTから発表された。活動再開の時期は、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めて発表されるという。
【写真】腰痛を感じさせない 今朝のINIの様子
■ファンから心配の声
以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けていたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けたという田島。
同社は公式サイトを通じて「本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社は医師の所見と本人の回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告。
これに伴い、今後予定しているINIの活動のうち、ダンスパフォーマンスを伴うものは不参加になることが発表され、同社は「突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて、4月21日（火）に予定されていた8TH SINGLE『PULSE』リリース記念イベントは着席で参加し、韓国での各音楽番組出演は不参加になるとコメント。ダンスパフォーマンスを伴わない活動は医療スタッフと継続的に議論し、慎重に参加を検討していく予定だという。
同社は「本人の回復を最優先に考え、一日も早く健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、治療と快復に最善を尽くしてまいります」とし、「活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」と明かした。
田島は今朝『DayDay.』と『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）に出演していたばかり。「今日 ヒルナンデスで見たばかりだったのに」「どうかお大事に」「頑張ってくれてありがとう」「きっと今日も腰痛い中、パフォーマンスしてくれてヒルナンデス出てくれて頑張ってくれたんだよね」とファンからは心配と感謝の声が上がっている。
【写真】腰痛を感じさせない 今朝のINIの様子
■ファンから心配の声
以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けていたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を受けたという田島。
同社は公式サイトを通じて「本日の活動において継続的な強い痛みを感じたため、本人と慎重に議論を行い、弊社は医師の所見と本人の回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました」と報告。
続けて、4月21日（火）に予定されていた8TH SINGLE『PULSE』リリース記念イベントは着席で参加し、韓国での各音楽番組出演は不参加になるとコメント。ダンスパフォーマンスを伴わない活動は医療スタッフと継続的に議論し、慎重に参加を検討していく予定だという。
同社は「本人の回復を最優先に考え、一日も早く健康な姿でファンの皆様にお会いできるよう、治療と快復に最善を尽くしてまいります」とし、「活動再開の時期につきましては、医師の判断を踏まえ、慎重に検討のうえ、改めてご報告申し上げます」と明かした。
田島は今朝『DayDay.』と『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）に出演していたばかり。「今日 ヒルナンデスで見たばかりだったのに」「どうかお大事に」「頑張ってくれてありがとう」「きっと今日も腰痛い中、パフォーマンスしてくれてヒルナンデス出てくれて頑張ってくれたんだよね」とファンからは心配と感謝の声が上がっている。