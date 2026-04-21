Ｊ２ジュビロ磐田は２１日、次節２５日のホーム岐阜戦に向けて磐田市内で調整を行った。ＭＦ藤原健介（２２）が“２戦連発”へ意欲を示した。

２０日にＪ１清水との強化トレーニングマッチ（１●４、４５分×２本）を実施。藤原はＰＫを決めた。前半は粘り強い守備が機能した一方、後半には４失点。「前半は堅く守れて悪くない内容でしたけど、後半に先制点を許してから自分たちのやりたいサッカーが徐々にできなくなった」と振り返った。

今季は百年構想リーグで、ここまで５試合に途中出場。前節１８日の大宮戦では４試合ぶりにピッチに立った。「状態は悪くない。ケガもないですし、与えられた時間の中でいかに結果を出すかが大事」と語り、守備面の改善にも手応えを口にした。

トレーニングマッチでの得点に続き、狙うは今季公式戦初ゴールだ。２月１５日の岐阜とのアウェー戦（１●２）ではベンチ入りにとどまったが、２４年に期限付き移籍で在籍したＪ３北九州時代では一度対戦し、１得点をマークしている。「１回、点を決めているので相性的には悪くない。磐田では負けているので、しっかり借りを返したい」と力を込めた。