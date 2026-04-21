LINEに新機能が登場！AIを活用した新サービスでは、献立の作成に幹事の業務まで…！日常の“ひと手間”手助けしてくれます。

きのう、LINEヤフーが発表したのは…

LINEヤフー 慎ジュンホCPO

「『Agent i』というサービスを本日スタートします」

エージェントアイ＝新しい「AIエージェント」サービス。どんな機能があるのか？例えば…

記者

「こちらのイベントの日程調整をしてくれる機能を実際に使ってみたいと思います」

AIエージェントが日程調整をしてくれるというこちらの機能。ボタンをタップすると、ユーザーのカレンダーをもとに最適な候補日をあげ、参加者に打診。日程を確定するまで行います。

それでも“現代人はみんな忙しい”。どうしても予定が合わない時には…

記者

「エージェントがメンバーに個別で連絡し、予定変更の調整をしてくれています」

AIエージェントがまるで気の利く幹事のように動いてくれます。

他にも、冷蔵庫内の写真を撮るだけで食材を読み取り、レシピを提案する機能も。

これらの機能はすべて、LINEやヤフーのアプリでそのまま使えるようになるといいます。

Agent i サービス責任者 赤間隼太さん

「AIの特にエージェントのサービスは、日本の日常生活の中ではあまりそれほど使われていない」

そもそも「AIエージェント」は、すでに身近なChatGPTなどの生成AIと何が違うのでしょうか？

利用者の使い方を見てみると…

AIエージェント利用者 界ブロウカリングさん

「マックのポテトMサイズオーダーしてくれる？こうやって言うとブラウザを開いてくれて、ウーバーイーツのアカウントにログインしてマクドナルドを検索して」

AIエージェントが勝手に開いたのはウーバーイーツ。Mサイズのポテトをカートに入れ…

AIエージェント利用者 界ブロウカリングさん

「オーダーが完了しました」

他にも…

記者

「私自身、アプリを作る知識はないのですが、AIに頼んで作ってもらいます」

アプリを作る知識のない記者が「家計簿アプリを作る」と指示するだけで、アプリの制作に必要な工程を自ら考え、およそ数分でアプリを完成させました。

質問に対し回答を返すだけではなく、人の代わりに自分で考え、判断し、行動する「AIエージェント」“AI新時代”が始まっています。