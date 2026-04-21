パパブブレ×『パンどろぼう』コラボキャンディが登場　予約受付スタート

Craft Candy Theater「PAPABUBBLE/パパブブレ」より、絵本シリーズ「パンどろぼう」の世界を表現したキャンディシリーズが2026年4月20日（月）よりパパブブレ公式サイトにて予約受付を開始。4月29日（水）より全国の店舗にて発売される。

【写真】購入特典として「オリジナルアクリルキーホルダー」プレゼントも

今回のラインナップのひとつ「パンどろぼう キャンディA / ミックス」はパンどろぼうや、にせパンどろぼう、彼が愛してやまない“パン”の絵柄を詰め込んだセット。味はいちごやコーラなど、こどもにも人気のフレーバーをセレクトしている。

また「パンどろぼう キャンディB / ミックス」ではSNSでも話題をさらったあの「まずい」の表情と、ミステリアスな「なぞのフランスパン」をミックス。パイナップルやソーダといったフレーバーとなっている。

「パンどろぼう キャンディ / 小分け」はキャンディAとキャンディB、両方の絵柄とフレーバーを一度に楽しめる小分けセット。小さなキャンディのほかにも大きな棒付きキャンディ「パンどろぼう キャンディロリポップ」も販売される。

なお全国の店舗で「パンどろぼう」商品1点以上を含む、税込3,000円毎の購入で「オリジナルアクリルキーホルダー」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）