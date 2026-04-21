楳図かずお生誕90周年記念　吉祥寺PARCOでコラボイベント実施

漫画家・芸術家として活躍した楳図かずおの生誕90周年記念として吉祥寺のまちを横断するキャンペーン「UMEZZ GUWASHI CARNIVAL 2026」と吉祥寺PARCOがタイアップしたイベントが開催される。

【写真】「UMEZZ GUWASHI CARNIVAL IN KICHIJOJI PARCO」グッズやコラボアイテムなど

吉祥寺を愛した漫画家・芸術家「楳図かずお」。楳図のキャラクターやトレードマークである“赤白ボーダー”を使用したエリア全体のキャンペーン“UMEZZ GUWASHI CARNIVAL 2026 ~楳図かずおと吉祥寺ナゾトキ漫画さんぽ~”と吉祥寺PARCOがタイアップ。期間中は展示やオリジナルグッズの販売を行うPOP UP STOREの開催、フォトブースの設置のほか、ノベルティのプレゼントなどのイベントが開催される。

POP UP STOREでは楳図かずおのコレクションの展示や楳図漫画を読みながら謎解きが楽しめる企画「ナゾトキ漫画さんぽ」のキット、各種オリジナルグッズを販売。また吉祥寺に店舗を構えるアパレルブランド「Mother’s made」とのコラボアイテムも販売されるほか、一点モノのリメイク品が店頭に並ぶ。

吉祥寺PARCO館内の2箇所にはフォトブースを設置。1Fイベントスペースのフォトブースでは“グワシハンド”を持って撮影することができるほか、2Fエスカレーター横のフォトブースでは「まことちゃん」家族と並んで記念撮影ができる。

期間中、対象ショップで商品・サービスの購入者には、各ショップにて先着でスマホに貼れる特製ステッカーがプレゼント。吉祥寺PARCO2F「出張！！UMEZZ HOUSE」にてチェックインクーポン＆PARCOメンバーズ会員証を提示するとUMEZZ GUWASHI CARNIVAL in KICHIJOJI PARCO オリジナルデザインカードがプレゼントされる。

そのほかにも吉祥寺PARCO館内の一部ショップでは「楳図かずお」にちなんだキャンペーンが開催される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）