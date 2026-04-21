日向坂46『三期生LIVE』新たに4公演追加 「山口陽世 卒業セレモニー」も決定【日程・会場一覧】
アイドルグループ・日向坂46の公式サイトが21日、更新され、『三期生LIVE』の追加公演、そして「山口陽世 卒業セレモニー」の開催を発表した。
【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世
公式サイトでは、「『7回目のひな誕祭』での解禁以来、大きな反響をいただいている日向坂46『三期生LIVE』。その多くの声援に応えまして、先に発表されたスケジュールに加え、新たに4公演がZepp TOURに追加されることになりました」と報告。
続けて「さらにツアーファイナルとなる、8月23日(日)・Zepp Haneda(TOKYO)公演では、『山口陽世 卒業セレモニー』を実施することも決定。三期生4人の雄姿を絶対に見逃さないでください！」と呼びかけた。
ファンクラブ抽選先行・Leminoスペシャルシート先行・Lemino日向坂46パック先行の申込は、5月8日正午から全公演の受付を開始する。
＜公演概要＞
日向坂46 三期生LIVE
【出演】
日向坂46 三期生
上村ひなの、高橋未来虹（高＝はしごだか）、森本茉莉、山口陽世
【日程・会場】
2026年8月5日(水) Zepp Osaka Bayside
2026年8月6日(木) Zepp Nagoya
2026年8月15日(土) Zepp Nagoya
2026年8月16日(日) Zepp Osaka Bayside
2026年8月17日(月) Zepp Haneda(TOKYO)
2026年8月18日(火) Zepp Haneda(TOKYO)
2026年8月23日(日) Zepp Haneda(TOKYO)
※8/23(日)公演にて、「山口陽世 卒業セレモニー」を実施。
【撮りおろしカット】いちゃいちゃおふざけも…仲が良すぎる丹生明里＆山口陽世
公式サイトでは、「『7回目のひな誕祭』での解禁以来、大きな反響をいただいている日向坂46『三期生LIVE』。その多くの声援に応えまして、先に発表されたスケジュールに加え、新たに4公演がZepp TOURに追加されることになりました」と報告。
ファンクラブ抽選先行・Leminoスペシャルシート先行・Lemino日向坂46パック先行の申込は、5月8日正午から全公演の受付を開始する。
＜公演概要＞
日向坂46 三期生LIVE
【出演】
日向坂46 三期生
上村ひなの、高橋未来虹（高＝はしごだか）、森本茉莉、山口陽世
【日程・会場】
2026年8月5日(水) Zepp Osaka Bayside
2026年8月6日(木) Zepp Nagoya
2026年8月15日(土) Zepp Nagoya
2026年8月16日(日) Zepp Osaka Bayside
2026年8月17日(月) Zepp Haneda(TOKYO)
2026年8月18日(火) Zepp Haneda(TOKYO)
2026年8月23日(日) Zepp Haneda(TOKYO)
※8/23(日)公演にて、「山口陽世 卒業セレモニー」を実施。