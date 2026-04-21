65歳・名バイプレイヤー、“令和女子の当たり前”クイズでまさかの誤答「それ『げん』です」
俳優の高橋克実（65）が21日、フジテレビの生放送バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜 後7：00）にVTR出演。“令和女子の当たり前”を答える問題でまさかの誤答をした。
【写真】雰囲気ピッタリ！高橋克実が”妻”と肩寄せ合う夫婦2ショット
「令和の最新常識を知っている？SP」と題し、“令和女子の当たり前”を調査するVTRにブラックマヨネーズ・小杉竜一、錦鯉・長谷川雅紀とともに出演した高橋。「Z世代の大流行ワード『好きすぎて〇』〇に入る言葉は？」という問題が出題されると、3人は自信ありげなリアクション。
小杉が「ふるえる」、長谷川が「めつ」と回答するなか、高橋の回答は「減」。小杉の回答に大爆笑していたが、途中で高橋の回答に「それ『げん』です」とまさかの指摘が入った。
すると高橋は、信じられないといった表情を浮かべて自身の回答を見返し、「ホントだ！」と書き直し。だが微妙に漢字が違い、数度書き直した末「いいよ、これで」とあきらめた。
その後の正解発表で「好きすぎて滅」と明かされ、高橋も正解判定。高橋は「M!LKってグループの曲ですよ」と得意げにいい、一節歌ってみせた。
【写真】雰囲気ピッタリ！高橋克実が”妻”と肩寄せ合う夫婦2ショット
「令和の最新常識を知っている？SP」と題し、“令和女子の当たり前”を調査するVTRにブラックマヨネーズ・小杉竜一、錦鯉・長谷川雅紀とともに出演した高橋。「Z世代の大流行ワード『好きすぎて〇』〇に入る言葉は？」という問題が出題されると、3人は自信ありげなリアクション。
すると高橋は、信じられないといった表情を浮かべて自身の回答を見返し、「ホントだ！」と書き直し。だが微妙に漢字が違い、数度書き直した末「いいよ、これで」とあきらめた。
その後の正解発表で「好きすぎて滅」と明かされ、高橋も正解判定。高橋は「M!LKってグループの曲ですよ」と得意げにいい、一節歌ってみせた。