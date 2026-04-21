警察庁が昨年度主催したサイバー犯罪に関する防犯の啓発コンテストで最優秀賞を受賞したとして、東京国際大学の学生らに埼玉県警が感謝状を贈呈しました。

サイバー学生ボランティアとして埼玉県内で活動する東京国際大学の岡田悠大さん（21）、鈴木信さん（22）、今野翔斗さん（21）らは、サイバー犯罪に関する防犯の啓発コンテストで「サイバー攻撃者にさせないための取組部門」の最優秀賞を受賞しました。

受賞したのは、サイバー犯罪に関わらないための注意喚起の映像で、応募があった25作品の中から、インパクトやわかりやすさなどの基準で岡田さんらの作品が選ばれたということです。

映像の制作に取り組んだ学生は、撮影や編集、ナレーションなどすべて自分たちで担当したということです。

この受賞を受け21日、埼玉県警は学生らに感謝状を贈呈し、生活安全部の三浦孝一部長は「この作品を活用して被害防止活動に取り組んでいきたい」としています。

受賞した学生は「日常生活で目にするような光景を多くして、日常にサイバー犯罪があふれていることを伝えるよう工夫しました。気がついたら犯罪とならないよう気をつけるべきと、世の中にどんどん伝えていきたい」などと語りました。

映像は埼玉県警のSNSで活用されるほか、県内の商業施設などでも放映される予定だということです。