石塚裕惺、昇格直前に2軍で豪快弾

プロ野球、巨人の石塚裕惺内野手は21日、2軍西武戦に「3番・遊撃」で先発出場。初回1死一塁でバックスクリーンに飛び込む今季3号を放った。驚きの打球の伸びに、ファンからは「2軍でやることないな」「想像以上にパワーある」「バケモン」と驚きの言葉が集まった。

初回1死一塁の好機で打席に立った石塚は、西武先発・上田の初球、甘く入った変化球を捉えた。高々と舞い上がった打球は意外なほどの伸びを見せ、バックスクリーンへ一直線。19日の楽天戦に続く2試合連発に、スタンドからはどよめきが起きた。

試合を配信した「DAZN」のベースボール公式Xは、この一打の動画を公開。「一戦一戦強くなる若武者 石塚裕惺 2試合連続となる ファーム第3号ツーランホームラン！」と投稿すると、ファンから続々反響が寄せられている。

「本当に2軍でやることないなwww」

「んーバケモン」

「石塚お前はもう1軍で暴れるときや」

「早急に1軍に上げるべき」

「このスイングで入るの想像以上にパワーある。ほんとに角度つけるだけ」

「センターフライかと思った」

「しっかり打球上がる様になってきたね」

「これは石塚選手今年期待できる!?」

「そろそろ1軍上がってくるか」

「いい流れですね 若武者の成長楽しみ！」

石塚は2024年のドラフト1位で入団した20歳。1年目の昨季は2軍55試合で打率.327、3本塁打を残し、将来を嘱望される存在だ。この日2軍戦では3回まで打席に立ち、5回の守備中に交代。ここでも場内が騒然となったが、その後1軍登録が公示された。



（THE ANSWER編集部）