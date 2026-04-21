海風に包まれる親子時間！ うずしおクルーズ「うずしお級に、おおきくなあれ！」

記事ポイント 淡路島のうずしおクルーズで家族向けゴールデンウィークイベントを開催開催期間は4月29日から5月6日まで、Instagram投稿企画は5月10日23時59分まで応募可能巨大お絵描きキャンバスや船長服の撮影、こどもの日限定プレゼントも楽しめる内容 淡路島のうずしおクルーズで家族向けゴールデンウィークイベントを開催開催期間は4月29日から5月6日まで、Instagram投稿企画は5月10日23時59分まで応募可能巨大お絵描きキャンバスや船長服の撮影、こどもの日限定プレゼントも楽しめる内容

兵庫県・淡路島のうずしおクルーズで、ゴールデンウィークに家族で楽しめる体験型イベント「うずしお級に、おおきくなあれ！」が開催されます。

海の上ならではの開放感を生かしたお絵描きや記念撮影、Instagramキャンペーンなど、子どもの成長を思い出に残せる8日間です。

うずしおクルーズ「うずしお級に、おおきくなあれ！」





開催期間：2026年4月29日から5月6日まで開催場所：うずしおクルーズ（道の駅福良）Instagramキャンペーン応募期間：2026年4月29日から5月10日23時59分まで所在地：兵庫県南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館（道の駅福良）乗船料金：中学生以上3,000円、小学生1,500円、幼児は大人1名につき1名無料乗船時間：約1時間

ジョイポート淡路島が運営するうずしおクルーズでは、世界最大級の渦潮を間近で体感できるクルージングにあわせて、子どもの成長をテーマにした特別イベントを実施します。

キラキラした海や遊覧船を背景に、家族で写真や体験を楽しめる企画がそろうのも魅力。

デジタルから少し離れ、自然の迫力の中で思い出を残せるゴールデンウィーク企画です。

巨大アクリルお絵描きキャンバス





場所：船見デッキ前対象：どなたでも参加可能内容：透明な巨大アクリル板に水性クレヨンで自由にお絵描き

景色が透けて見える透明アクリル板に絵を描ける参加型スポットです。

海や帆船を背景に描いた絵が浮かんでいるように見えるため、作品づくりと写真撮影を一度に楽しめる演出に注目。

子どもの自由な発想を形にできる体験です。

特設フォトスポット





場所：足湯「うずの湯」前内容：遊覧船を背景に子ども用の船長服や帽子で記念撮影

旅の主役気分を味わえるフォトスポットも登場します。

遊覧船をバックに船長服や帽子を身にまとって撮影できるので、クルーズならではの一枚を残したい家族にぴったり。

成長記録にもおすすめの撮影コーナーです。

Instagramキャンペーン





応募期間：2026年4月29日から5月10日23時59分まで応募方法：指定ハッシュタグ「#うずしおクルーズ」「#うずしおGW26」を付けて投稿賞品：福良マルシェ店長厳選 旬の野菜セット当選人数：抽選で10名

イベントの思い出を投稿すると、淡路島の旬の味覚が当たるInstagramキャンペーンに応募できます。

当選者には5月中旬ごろに公式InstagramからDMで連絡予定です。

期間外の投稿は抽選対象外となるため、応募締切の確認も忘れずに。

特製大旗のお見送り





イベント期間中は、桟橋スタッフが「うずしお×鯉のぼり」をあしらった特製の大旗を振って出航する家族を見送ります。

クルーズの始まりから特別感を高めてくれる演出で、乗船前の高揚感をいっそう盛り上げるお見送りです。

こどもの日限定プレゼント





実施日：2026年5月5日配布場所：桟橋（乗船時）対象：5月5日に乗船する小学生以下の子ども数量限定、なくなり次第終了

5月5日のこどもの日には、小学生以下の子どもを対象に風車のプレゼントも用意されています。

鳴門の海風を受けて回る風車は、当日の思い出を持ち帰れる記念アイテム。

数量限定のため、早めの乗船予定を立てたいところです。

うずしおクルーズは、帆船型クルーズ船「咸臨丸」「日本丸」で世界最大級の渦潮を体感できる約1時間の船旅です。

全便に船上ガイドが乗船し、景観だけでなく淡路島の歴史や観光情報も案内してくれるため、家族のおでかけ先として学びの要素も備えています。

天候などによりイベント内容が変更または中止となる場合があるため、来場前に最新情報を確認しておくと安心です。

ゴールデンウィークの家族旅行先を探している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

うずしおクルーズ「うずしお級に、おおきくなあれ！」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントはいつからいつまで開催されますか？

A. イベント開催期間は2026年4月29日から5月6日までです。

ただし、Instagramキャンペーンの応募受付のみ5月10日23時59分まで続くため、投稿企画に参加したい場合は締切に注意が必要です。

Q. 参加するのに別料金はかかりますか？

A. リリースでは各イベント企画の個別参加料は案内されておらず、うずしおクルーズの基本料金は中学生以上3,000円、小学生1,500円です。

幼児は大人1名につき1名まで無料で乗船できます。

Q. こどもの日限定の風車プレゼントは誰がもらえますか？

A. 2026年5月5日に乗船する小学生以下の子どもが対象で、桟橋で乗船時に配布されます。

数量限定のため、用意数がなくなり次第終了となります。

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