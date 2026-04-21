食物繊維12.5gの満足スープ！ あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」

記事ポイント あじかんが冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」を2026年5月10日から一般販売します。1袋220gで食物繊維12.5gを含み、成人の1日目標量の約半分を1食で摂れます。全5種類を用意し、5食セット3,906円、10食セット6,325円、15食セット8,442円で展開します。 あじかんが冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」を2026年5月10日から一般販売します。1袋220gで食物繊維12.5gを含み、成人の1日目標量の約半分を1食で摂れます。全5種類を用意し、5食セット3,906円、10食セット6,325円、15食セット8,442円で展開します。

あじかんが、具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」の一般販売を2026年5月10日に開始します。

応援購入サービス「Makuake」では目標金額の122％を達成した商品です。

国産ごぼうを使い、1食で1日分の食物繊維の約半分を摂れる点も特徴です。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」





一般発売日：2026年5月10日商品名：あじかんごぼう RESET SOUP内容量：1袋220g保存方法：冷凍保存（-18℃以下）賞味期限：製造日より冷凍で1年間販売場所：公式オンラインショップ

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、国産ごぼうを主原料にした冷凍タイプの食べるスープです。

1食あたりの食物繊維量は12.5gで、厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に基づく成人の1日目標量の約半分に相当します。

生鮮ごぼう約1.4本分にあたる食物繊維を含み、咀嚼による満足感も重視した設計です。

「ごぼうまるごとしょうゆ」と「ごぼうまるごと旨辛みそ」には、あじかんの「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」を煮出したスープが使われています。

ごぼうの食感設計





スープごとにごぼうのカット方法を変え、食感の違いを楽しめるように仕上げています。

ごぼうの繊維に対するカットの方向を調整し、スープでありながらしっかり食べた実感につなげた構成です。

濃厚クリーミーチャウダー





カロリー：259kcalごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープ

全5種類の中で最もカロリーが高く、濃厚な味わいを楽しみたい人に向く一品です。

ごろっと野菜のミネストローネ





カロリー：200kcalトマトベースに野菜を多く使用した食べ応えのあるスープ

トマトの風味をベースに、ごろっとした野菜で食べ応えを出したメニューです。

ごぼうまるごと旨辛みそ





カロリー：142kcal焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープ

あじかん焙煎ごぼう茶を使った和風スープで、味噌のコクに辛みを重ねた味わいです。

ごぼうまるごとしょうゆ





カロリー：126kcal焙煎ごぼう茶仕立ての醤油ベースの和風スープ

醤油ベースの和風仕立てで、5種類の中でも比較的軽やかに食べやすい一杯です。

もち麦豆乳生姜





カロリー：119kcalもち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープ

5種類の中で最も低カロリーな119kcalで、豆乳のまろやかさと生姜の風味を組み合わせています。

セット価格と調理方法





5食セット：3,906円（税・送料込）10食セット：6,325円（税・送料込）15食セット：8,442円（税・送料込）電子レンジ：600Wで約4分〜4分30秒湯煎：約5〜7分

購入は公式オンラインショップで受け付けます。

冷凍庫にストックしやすく、電子レンジまたは湯煎で調理できる手軽さも魅力です。





あじかんは5月10日を「ごぼうの日」として制定しており、その日に合わせた一般発売となります。

ごぼう加工の知見を生かした全5種類のラインアップは、食物繊維を意識した食生活を取り入れたい人にも注目のシリーズです。

冷凍で1年間保存できるため、毎日の食事に取り入れやすい新商品です。

あじかんごぼう RESET SOUPの紹介でした。

よくある質問

Q. あじかんごぼう RESET SOUPはいつから購入できますか？

A. 一般販売の開始日は2026年5月10日です。

購入先はあじかんの公式オンラインショップで、5月10日の「ごぼうの日」に合わせて販売が始まります。

Q. 1食あたりどのくらいの食物繊維が摂れますか？

A. 1袋220gあたり12.5gの食物繊維を含みます。

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に基づく成人の1日目標量の約半分に相当します。

Q. どのように調理しますか？

A. 電子レンジなら600Wで約4分から4分30秒、湯煎なら約5分から7分で調理できます。

冷凍保存の商品なので、必要な時に温めて食べられます。

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