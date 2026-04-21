Matt「これ使おう」デザインも発色にも感心！パケ買い必至のチーク

Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【保存版】初対面で意気投合しまくり！２人のベスコス＆ここでしか聞けない超プライベートすぎる話も！』の動画を投稿。芸人のレインボー・池田直人さんとともにベストコスメなどを紹介してくれました。

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■チーク

動画内に登場したのはこちら。

dasique（デイジーク）/シュガーボールブラッシュ 02 シュガーブロッサム 税込2,490円（編集部調べ）

可愛らしい花のボールが特徴的なチーク！

こちらは池田さんが「パケ買いしちゃって、ほんまに使って欲しい」とコメントしながら紹介したアイテム。

これにMattさんは「デイジーク大好き」「コロコロしてる！」「この色味が好き、かわいい！」とデザインにも好印象！

実際に塗布もし「このピンクかわいい」「これ使おう」「初めて見た」と発色に感心した様子を見せていました。

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなコスメを紹介！是非チェックしてみてくださいね。