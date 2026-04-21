各地の桜シーズンが徐々に終わりを迎える中、いま、立谷川の芝桜が見頃となっています。きょうも華やかな景色が訪れる人を楽しませていました。

【写真を見る】ボランティアによって守られる景色 春の名物 「立谷川の芝桜」が見ごろ！ 荒地だった場所が美しい景色に（山形）

天童市の春の名物「立谷川の芝桜」です。

大内希美アナウンサー「昼過ぎの天童市。風が強いが川のせせらぎが心地よい。ピンク色の芝桜が河川敷を華やかに彩っている」

例年ゴールデンウィークにかけて見頃となる「立谷川の芝桜」ですが、今年は例年に比べて１週間ほど開花が早く、いまが見頃となっています。

以前は土手を覆いつくすほど咲いていた「立谷川の芝桜」。ここ数年は夏の猛暑の影響で花がまばらとなっていますが、それでも、色鮮やかで美しい景色が広がっています。

■守られる美しい風景

京都から「ネットでたまたま調べた。おじさんのことは知ってた。テレビでやってた」

ここ「立谷川の芝桜」は、２０年前、田所三男さんが荒れ地となっていたこの場所を整備し、あたり一面に芝桜を植えたのが始まりです。

田所さんが亡くなったあとも思いを受け継いだボランティアたちによってこの美しい景色が守られています。

京都から「何気ない川をこういう風に綺麗にするっていうのは地域柄や人柄が出ていると思う。本当に綺麗」

■多くの人が訪れる

思いの詰まった「立谷川の芝桜」を一目見ようと、きょうも多くの人が訪れていました。

訪れた人「きれい。今年は桜が早かったせいで前だと両方楽しめたイメージだったけれど。ゴミだけだった場所がこんな風に生まれ変わることができるんだってすごい感動」

「立谷川の芝桜」は４月いっぱい楽しめそうだということです。