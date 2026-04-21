21日午前、阿賀野川を点検していた船が転覆し乗っていた3人が川に投げ出されました。2人は救助されましたが、1人の死亡が確認されています。



21日午前11時ごろ、阿賀野市新保の阿賀野川で小型の船が橋脚に衝突し転覆しました。船の関係者から「ボートが転覆し3人が流された」と消防に通報がありました。



■目撃者

「転覆した船の上に1人が立った状態、もう1人が後ろにつかまった状態で目の前を流れていった。」



30代と60代の男性2人は自力で中州に上がりヘリコプターで救助されましたが、五泉市南本町の会社員・大野亨さん(63)が川に浮いている状態で見つかり搬送先の病院で死亡が確認されました。3人は阿賀野川河川事務所から委託を受けた会社の関係者で、船に乗り込み川の危険箇所などがないか点検していました。



警察が、事故の原因や当時の詳しい状況を調べています。