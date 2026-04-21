横綱・大の里の母校から角界入りです。糸魚川市の海洋高校相撲部出身の男性が、大相撲の八角部屋に入門することになり意気込みを語りました。



母校で会見を開いたのは、海洋高校相撲部OBでモンゴル出身のナラントヤー フセルバートルさん(19)です。フセルバートルさんは身長181cm・体重150kgの恵まれた体。3年前に海洋高校に入学し、1年生でインターハイに出場するなど実績を残しました。



八角部屋の大山親方と同じ大学出身の田海総監督が紹介し、入門することが決まりました。



■ナラントヤー フセルバートルさん(19)

「入門することができて良かった。モンゴルから来るときから夢だったので、大相撲に入れるということなのでこれからも頑張りたい。」



■八角部屋 大山親方

「立ち会いのスピードと圧力が目に光るものがある。人間として大きく成長できるように私もサポートしていきたい。」



海洋高校相撲部のOBといえば、去年 75代横綱に昇進した大の里。高校時代、指導を受けることもあったそうです。



■ナラントヤー フセルバートルさん(19)

「(Q.目標としている先輩は？)同じ高校の先輩の大の里で、同じ横綱になれるように頑張りたい。他人に優しく自分に厳しく、そういうところは見習いたい。」



フセルバートルさんは、2026年7月の名古屋場所でデビューする予定です。