今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月22日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


他人の私生活を詮索するとトラブルのもとに。見て見ぬフリが◎。

11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


重大事件の予感が。ウソや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えて。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


意志の弱さがネックに。物事の決断は延期がおすすめ。

9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


友人と意見交換を。目からウロコの発見がたくさんありそう。

8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


目上の人との関係が不安定に。まじめな態度で接すること。

6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ラクな方に流れると確実に後悔する暗示。自分なりのポリシーを持って。

5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


空き時間に書店へ。感動いっぱいの本を見つけられるはず。

4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


落とし物が心配な日。特に人からもらった物には気を付けること。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


買い物運のみ低調。ほしいものが高くて買えず、ガッカリする予感……。

2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


一瞬のひらめきで注目を集める暗示。どんどん発表して。

1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


未知の分野に興味が湧きそう。AIを活用すれば知性にプラス。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)