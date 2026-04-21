2026年4月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
他人の私生活を詮索するとトラブルのもとに。見て見ぬフリが◎。
重大事件の予感が。ウソや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えて。
意志の弱さがネックに。物事の決断は延期がおすすめ。
友人と意見交換を。目からウロコの発見がたくさんありそう。
他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。
目上の人との関係が不安定に。まじめな態度で接すること。
ラクな方に流れると確実に後悔する暗示。自分なりのポリシーを持って。
空き時間に書店へ。感動いっぱいの本を見つけられるはず。
落とし物が心配な日。特に人からもらった物には気を付けること。
買い物運のみ低調。ほしいものが高くて買えず、ガッカリする予感……。
一瞬のひらめきで注目を集める暗示。どんどん発表して。
未知の分野に興味が湧きそう。AIを活用すれば知性にプラス。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の私生活を詮索するとトラブルのもとに。見て見ぬフリが◎。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
重大事件の予感が。ウソや誇張は大きな波紋を呼ぶので控えて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
意志の弱さがネックに。物事の決断は延期がおすすめ。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人と意見交換を。目からウロコの発見がたくさんありそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
他人のトラブルに深入りは禁物。自分の首を絞める結果に……。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
目上の人との関係が不安定に。まじめな態度で接すること。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ラクな方に流れると確実に後悔する暗示。自分なりのポリシーを持って。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
空き時間に書店へ。感動いっぱいの本を見つけられるはず。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
落とし物が心配な日。特に人からもらった物には気を付けること。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
買い物運のみ低調。ほしいものが高くて買えず、ガッカリする予感……。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
一瞬のひらめきで注目を集める暗示。どんどん発表して。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
未知の分野に興味が湧きそう。AIを活用すれば知性にプラス。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)