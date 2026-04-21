「人ってこんな成長するの？」バレリーナ芸人、イケメン俳優との9年前の写真公開！ 「感慨深すぎる」
バレリーナ芸人として活動する松浦景子さんは4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン俳優との9年前の写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】9年前の松浦景子＆イケメン俳優
その投稿を引用し、松浦さんは2枚の写真を投稿。「9年前の写真出てきました。。」と紹介し、津山さんと2017年ごろに撮影したツーショットを公開しました。当時、松浦さんは22〜23歳、津山さんは8〜9歳ではないでしょうか。松浦さんよりはるかに小さかった津山さんですが、9年後には身長で上回っています。松浦さんは「人ってこんな成長するの？感慨深すぎる」と、驚きを隠せない様子です。
(文:堀井 ユウ)
【写真】9年前の松浦景子＆イケメン俳優
「9年前の写真出てきました。。」俳優の津山晄士朗さんは20日、自身のXを更新。「そして今日は #松浦景子 さんのお誕生日！！」とつづり、松浦さんとのツーショットを公開しています。津山さんは「実は僕が小学3年生の時に一度共演していて、なんと約9年振りの共演です！」「まだおチビだった僕を覚えてくれていてめちゃくちゃ嬉しかったです」と、松浦さんとの久々の再会を喜びました。
20日で32歳に20日に32歳の誕生日を迎えた松浦さん。同日の投稿では「現在稽古中の梅棒公演メンバーに誕生日お祝いしてもらいました」と報告し、集合ショットを公開しました。その中には、津山さんの姿もあります。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)