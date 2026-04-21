こちら、美里町出身の画家・滝下和之さんが描いた「鬼」をモチーフとした作品です。

【写真を見る】「熊本城、今度は壊さないようにします！」 人気漫画『キン肉マン』の原作者2人が熊本訪問 キン肉マンとコラボの絵画展を鑑賞 熊本城復興に寄付も

その「鬼」と、1980年代に子ども達が熱狂した漫画のキャラクターがコラボレーションしました。

「鬼」とタッグを組んだのは、漫画「キン肉マン」のキャラクター達です。

熊本を訪れたのは、あの漫画家

4月19日、鶴屋百貨店で開かれている瀧下さんの個展会場に、キン肉マンの作者「ゆでたまご」の2人が駆けつけました。

原作担当の嶋田隆司さんと、作画担当の中井義則さんです。

この展覧会は2人と親交がある瀧下さんが、熊本地震10年で熊本城の復興を応援しようと企画したものです。

会場には、キン肉マンのキャラクターと「鬼」を組み合わせた絵画や版画30点ほどが展示されています。

原作担当 嶋田隆司さん「瀧下さんの絵は、キン肉マンと鬼が見事に融合している」

作画担当 中井義則さん「見ていて本当に笑顔にさせてもらえる」

熊本城と「まさか」の縁

実は、熊本城はキン肉マンのストーリーに登場しています。

熊本城は、キン肉マンが敵の「超人」たちと戦う舞台となり、雷が落ちて天守閣が壊れてしまいました。

中井さん「大阪城は壊した記憶があるけれど…そうだったかな？」

嶋田さん「いや、壊した壊した（苦笑い）」

中井さん「それは失礼しました。今度は壊さないようにします（⁉）」

熊本城へのエール力強く

2人は、復興途上の熊本城について思いを語りました。

中井さん「日本の名城のひとつ。しっかり復興してほしい」

嶋田さん「地震であんなことになるとは、涙出るくらいくやしかった。復活してほしい」

会場ではコラボレーションTシャツも販売され、売り上げの一部を熊本城の復旧に寄付するということです。

また瀧下さんたち3人は、去年8月の記録的大雨で被災した美里町にも寄付をしていて、美里町から感謝状を受けました。