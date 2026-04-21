アパレルＥＣ事業者向けのＡＩ画像一括トリミングＳａａＳ「スマートトリミングＡＩ」を開発・運営する株式会社セントラルオフィスは２１日、アパレルＥＣにおける購入失敗の実態と男女差を明らかにするため、全国の２０代〜５０代以上の男女３００名を対象に「アパレル購買行動に関する消費者実態調査」を実施し、結果を公表した。

オンラインで服を購入して「失敗した」経験として最も多いのは「サイズ感の違い」（４８%）だったが、男女別に見ると大きな差が判明。男性の５８%が「サイズ違い」を挙げた一方、女性は「実際に見たら、自分には似合わなかった」が２３%と男性（１０%）の２倍以上に上り、男女で失敗の「質」が根本的に異なる実態が明らかになった。

「オンラインで購入した服で失敗したと感じた経験」についての質問では、「思っていたサイズ感と違った（大きすぎた・小さすぎた）」が４８%で最多となった。次いで「写真と実物の色味や生地の質感が違った」が２９%、「実際に見たら、自分には似合わなかった」が１７%と続いた。上位２つの「サイズ感の違い」と「色味・質感の違い」を合わせると７７%に達した。

オンライン購入における失敗の約８割が「商品ページの情報と実物とのギャップ」に起因しており、ＥＣ事業者にとって「いかに実物に近い情報を伝えるか」が最大のテーマであることが明確になった。

男性は「サイズ感の違い」が５８%と突出して高く、女性の３９%を１９ポイント上回っている。男性にとって、オンライン購入の最大のリスクは「サイズ選びの失敗」に集約されていると言える。

一方、女性は「実際に見たら、自分には似合わなかった」が２３%で、男性の１０%と比較して２倍以上だった。また「写真と実物の色味や生地の質感が違った」は男性２８%・女性３０%とほぼ同水準だが、女性は「似合わなかった」という主観的な判断による失敗が加わることで、失敗の種類がより多様化している。男性の失敗は「数値的な不一致」（サイズが合わない）に集中する一方、女性の失敗は「ビジュアル的な不一致」（似合わない・イメージと違う）にも大きく分散している。

オンラインでの服の購入時に最も不安に感じることとして、「サイズ感が自分に合うか不安」は男性６０%・女性５１%と、男女ともに最大の不安です。しかし男性の方が９ポイント高く、サイズへの関心がより強いことがわかります。注目すべきは「自分が着た時のイメージが湧かない（モデル画像ばかり等）」で、女性１６%に対し男性はわずか４%と、３.７倍の開きがあった。女性は「自分が着たらどう見えるか」を重視する傾向が強く、モデル画像だけでは自分に置き換えてイメージすることが難しいと感じている。この不安と失敗の対応関係は明確だ。男性は「サイズが不安（６０%）→ サイズで失敗（５８%）」という一直線のパターンを示す一方、女性は「着用イメージが湧かない（１６%）→ 似合わなかった（２３%）」という、より感覚的なミスマッチが生じている。

不安解消に最も参考になる情報を聞いたところ、全体の４４%が「細かいサイズ表記（着丈や身幅などの数値）」を挙げた。次いで「身長や体型が近いスタッフの着用スナップ」が２１%、「生地のアップや透け感などがわかる詳細な写真」が１８%、「購入者のリアルなレビューや口コミ」が１６%だった。

注目すべきは、２位「着用スナップ」と３位「詳細な写真」を合わせると３９%に達し、「画像・ビジュアル情報の充実」を求める声が「サイズ表記」に匹敵するという点。サイズ表記が男性の「数値的な不安」に対応する情報である一方、着用スナップや詳細写真は女性の「着用イメージが湧かない」不安に応える情報となることも明らかになった。