CONVERSE異素材アレンジ♡ガーデンコアな厚底スニーカー新登場

CONVERSEから、人気モデル「ALLSTAR TREKWAVE」をベースにした新作スニーカーが登場♡2026年4月24日より、公式オンラインショップおよび各店舗にて発売されます。春夏トレンド“ガーデンコア”を取り入れた異素材デザインが魅力で、足元からコーデを格上げしてくれる一足。おしゃれも履き心地も妥協したくない女性にぴったりの注目アイテムです♪

異素材レースが主役のデザイン

ALLSTARTREKWAVELACEEDGEOX（オールスタートレックウエーブレースエッジOX）

価格：15,950円(税込)

「ALLSTARTREKWAVELACEEDGEOX」は、異素材のシューレースを採用した遊び心あふれる一足。

コットンシューレースとポリエステルオーバルシューレースの2本を組み合わせることで、スタイリングの幅がぐっと広がります。

さらに履き口にはスカラップデザインを施し、カジュアルな中にもやわらかくフェミニンな印象をプラス。

トレンドの“ガーデンコア”を感じさせる、今季らしいデザインが魅力です。

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厚底×安定感で快適な履き心地

オールスターとトレッキングシューズを融合させたボリューム感のあるアウトソールは、見た目の可愛さだけでなく機能性も抜群。

厚みのあるE.V.A.ミッドソールによりクッション性が高く、長時間の歩行でも快適な履き心地をキープします。

さらに防滑性を意識したアウトソールで、安定感もしっかりサポート。デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。

カラー・サイズ詳細

ウッドブラウン

ペタルベージュ

サイズ：22.0～26.0cm（カラー：ウッドブラウン、ペタルベージュ）

ナチュラルで合わせやすい2カラー展開で、コーデに馴染みやすいのも嬉しいポイント。

春コーデに取り入れたい一足♡

異素材のディテールとボリューム感のあるシルエットで、履くだけで旬なスタイルが完成する今回のCONVERSE新作。カジュアルにもフェミニンにもマッチする万能デザインは、毎日のコーデを楽しくしてくれます♡春夏のおしゃれをアップデートする一足として、ぜひチェックしてみてください♪