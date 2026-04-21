きょうは晴れた所が多くなりましたが、春がすみの所もありました。鳥取、松江、山口、彦根、京都、福島で黄砂を観測しました。あすにかけて広範囲で黄砂が飛ぶ予想になっています。

【CGで見る】あす22日(水)の3時間ごとの黄砂の予想シミュレーション

あすも黄砂飛来で洗濯物の外干し注意

西風に乗って、あすも日本付近に黄砂が飛来する見込みです。きょうほどの濃度ではないものの、空がかすんだり、洗濯物や自動車に付着する可能性がありそうです。呼吸器系に疾患のある方などは、洗濯物の外干しは控えた方が良いでしょう。

地震があった青森は西風強い

あすにかけて地震があった青森では、西よりの風が強く、予想される最大瞬間風速は30メートルとなっています。看板やトタン板が外れはじめるおそれがあるのでご注意ください。

西から天気はゆっくり下り坂

あす日中は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道は大気の状態が不安定で、通り雨や雷雨になる所がありそうです。



午後は関東から西で、次第に雲が広がりやすくなり、九州は雨が降り出してきそうです。九州は遅い時間になるほど雨脚が強まるでしょう。

北日本ではきょうより気温上昇

日中の気温は、北日本ではきょうより高くなり、仙台は24℃、青森は19℃まで上がって過ごしやすいでしょう。関東から西では25℃近くまで上がる所が多くなりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：14℃

青森 ：19℃ 盛岡：20℃

仙台 ：24℃ 新潟：20℃

長野 ：23℃ 金沢：23℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：23℃

広島 ：22℃ 松江：22℃

高知 ：24℃ 福岡：22℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

今年も夏の訪れ早く、猛暑に

気象庁がきょう発表した3か月予報によりますと、5月から7月にかけて気温は平年より高くなり、かなり高い所もあるでしょう。5月に入ると30℃以上の真夏日が続出し、夏の訪れが早い見込みです。



梅雨の時期は梅雨前線の北上が早く、活動が活発になるため、雨は多い予想となっています。