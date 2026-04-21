【ノンデリ義父！】連れてこられたのは「ジュエリーショップ」！？ムリムリ〜＜第8話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第8話 ハードル高すぎ……
【編集部コメント】
義父に買ってもらうアクセサリー……。何でしょう……ものすごくざわざわするのは……。もちろん気にしないという方もいらっしゃるでしょう。義父と良好な関係性が築かれていて、買ってもらったアクセサリーを気軽に身につけられるような性格の方もいると思います。でもリサさんとお義父さんの場合、まだそこまでの関係性にいたっていないのに、一方的によびすてにされるわ、お茶に誘われるわ、アクセサリーを与えられそうになるわ……。これって……一般的なお嫁さんとお舅さんの関係では考えにくい気がします……。何はともあれ、リサさんが「気持ち悪い」と思ったらその時点でアウトですよ？ お義父さん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第8話 ハードル高すぎ……
【編集部コメント】
義父に買ってもらうアクセサリー……。何でしょう……ものすごくざわざわするのは……。もちろん気にしないという方もいらっしゃるでしょう。義父と良好な関係性が築かれていて、買ってもらったアクセサリーを気軽に身につけられるような性格の方もいると思います。でもリサさんとお義父さんの場合、まだそこまでの関係性にいたっていないのに、一方的によびすてにされるわ、お茶に誘われるわ、アクセサリーを与えられそうになるわ……。これって……一般的なお嫁さんとお舅さんの関係では考えにくい気がします……。何はともあれ、リサさんが「気持ち悪い」と思ったらその時点でアウトですよ？ お義父さん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙