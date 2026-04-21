気象台は県内の黄砂の飛来について、22日(水)にかけて視界不良や交通障害に注意するよう呼びかけています。



こちらは上越市から届いた21日(火)午前9時すぎの映像。青空が広がっていますが、市街地上空はうっすらかすんで見えます。こちらは21日(火)午後1時ごろの糸魚川市の沿岸。明らかに見通しが悪くなっています。優雅に泳ぐこいのぼりも、今日は少しにごった空気のなかを･･･。



■上越市から

「(Q.遠くを見ると？)黄色いですよね。車が黄色っぽくなる、粉っぽい。仕方がないのかな。」



新潟地方気象台は、20日(月)の県内に『黄砂に関する気象情報』を発表。21日(火)～22日(水)にかけて屋外では黄砂が付着したり視界が悪くなって、交通障害が発生するおそれがあるとして注意を呼びかけています。