日中のアパート火災にあたりは騒然となりました。三条市の2階建てアパートで火事があり、住人の女性1人が足をやけどして病院に搬送されました。



火事があったのは、三条市西四日町1丁目のアパート『茜荘』です。警察と消防によりますと、21日正午前「屋根裏が燃えている」と住人から消防に通報がありました。



■梶葉康介記者

「こちらが現場のアパートです。現在、火は確認出来ませんが白い煙が立ち昇っています。まだ消防による消火活動が続いています。」



火は約4時間後に消し止められましたが、火元のアパートが全焼し周辺の住宅7棟の一部を焼きました。この火事で1階に住む40代の女性が足をやけどして病院に搬送されました。



■近くの住民

「煙が一気にこっちに来たので、気づいたときには真っ暗になっていた。」



■近くの住民

「煙が出て、火が出てからがすごかった。あっという間、怖いなと。」



警察と消防が出火の原因などを調べています。