21日の県内は、よく晴れて気温が上がり、初夏のような暑さとなりました。霧島市ではフジの花が見ごろを迎えています、



色鮮やかに美しく咲くフジの花。霧島市の和気公園では、フジの花が見ごろになっています。和気公園には、23種類、100本ものフジが植えられていて、紫色だけではなく、ピンクや白、珍しい八重咲のものも――。



訪れた人たちは、思い思いに散策を楽しんでいました。





（見物客）「天気も良くてきれい、こんなに綺麗とは思わなかった。人生初めての藤棚」（見物客）「ほぼ毎年（来ている）綺麗だった。去年は終わり前だったので、今年はこれぐらいがちょうど綺麗だねと言いながら」今月いっぱいが見ごろだということです。期間中、車の渋滞が予想されていて、去年は入園までに最長で3時間ほど待つ日もあったということです。その上、去年8月の大雨災害で公園周辺の道路で通行規制が行われてるため、去年以上の激しい混雑が予想されています。霧島市は隼人町方面から行く場合、牧園総合支所側に迂回するよう呼び掛けていて、詳しくは霧島市のホームページを確認してほしいとしています。