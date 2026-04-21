ケンドーコバヤシ、愛車は約50年前のトヨタ“名車” チャイルドシート購入しようとするも「付けるとこない」
お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、18日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜 ※関西ローカル）に出演。今年1月に誕生した長男のためにチャイルドシートを購入しようとするも、思いがけない理由で断念した。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、大阪・松原市。2021年にオープンした大型商業施設「セブンパーク天美」を、メッセンジャーの黒田有、武田真治と訪れた。
一行は、長男が生まれたばかりのケンコバの出産祝いを買いに、「セブンパーク天美」内にある「トイザらス・ベビーザらス」へ。ケンコバがすでに黒田から祝儀をもらっていたが、「黒田さん、チャイルドシート買ってもらったんでしょ？」と、かつてこの番組で黒田が、橋下徹にお祝いを買ってもらったことを引き合いに出しておねだり。
ツッコみながらも、チャイルドシートを見定める黒田は、自身の経験からプレゼント選びをアドバイス。しかし、ケンコバへの「車なに乗ってんねん？それによっても違うで」という一言で事態が一変。
ケンコバが「昔のクラウンです」と明かすと、黒田は「旧車？旧車になんか付けられへんで！付けるとこないもん」と返す。番組テロップでも「2012年以降に販売登録された新車においては、チャイルドシート取り付け金物が義務化」と表示された。
ケンコバの愛車には、取り付け金物がないようで、これでプレゼントせずに済んだとばかりに黒田は「残念やなあ」とにっこり。「何年ぐらい前の車？」という黒田の質問に「50年前」と答え、番組でも車の写真が公開されていた。
なお、同番組は、TVerで見逃し配信中。25日午後8時53分終了予定。
【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治
今回の舞台は、大阪・松原市。2021年にオープンした大型商業施設「セブンパーク天美」を、メッセンジャーの黒田有、武田真治と訪れた。
一行は、長男が生まれたばかりのケンコバの出産祝いを買いに、「セブンパーク天美」内にある「トイザらス・ベビーザらス」へ。ケンコバがすでに黒田から祝儀をもらっていたが、「黒田さん、チャイルドシート買ってもらったんでしょ？」と、かつてこの番組で黒田が、橋下徹にお祝いを買ってもらったことを引き合いに出しておねだり。
ケンコバが「昔のクラウンです」と明かすと、黒田は「旧車？旧車になんか付けられへんで！付けるとこないもん」と返す。番組テロップでも「2012年以降に販売登録された新車においては、チャイルドシート取り付け金物が義務化」と表示された。
ケンコバの愛車には、取り付け金物がないようで、これでプレゼントせずに済んだとばかりに黒田は「残念やなあ」とにっこり。「何年ぐらい前の車？」という黒田の質問に「50年前」と答え、番組でも車の写真が公開されていた。
なお、同番組は、TVerで見逃し配信中。25日午後8時53分終了予定。