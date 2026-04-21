5月3日から始まる石川県七尾市の青柏祭。祭りで巡行する「でか山」の歴史を学ぼうと、地元の児童が山車を動かす仕組みを体験しました。



国の重要無形民俗文化財にも指定されている七尾の青柏祭。



祭りの主役は「でか山」と呼ばれる、高さ12メートル、重さ20トンの巨大な山車で、3つの町がそれぞれの山車で、七尾の街なかを練り歩きます。

21日は、その歴史や山車の仕組みについて、地元の児童が学ぶ教室が開かれました。





「京都でやっていた祇園祭というお祭りを、七尾でもしようとして始めたんですよ」児童たちは、実際に使われる山車の下に入り、方向転換のやり方や組み立て方法について説明を受けました。

児童は：

「なんか、ここの中かな、ここら辺が固いです」

「こんな空洞がないと思ってたから、意外やなと思いました。ジャングルジムみたいな」



組み立てられた山車を触りながら、各部分の役割を学んだ児童たち。縄を引く役割を体験する場面では…



「え～んや～」



地元の伝統に対する理解を深めていました。



児童は：

「重くて子どもの力じゃ無理やったなって」

「数十人で動くのすごいなって」

「けがなしで、思った道ちゃんと通って帰ってきてほしい」



震災を乗り越え、去年2年ぶりに開催されたでか山の巡行。

ことしはでか山全体を覆うムシロの値段が高騰し、苦労したといいます。



鍛冶町でか山保存会・藤橋 和彦 総代：

「こっちでも、いろんな経費削減したり、なんだりして、どうしても繋げて行かなければならないところは繋げなくてはいけない」



行政からの補助や寄付などもあり、ことしも無事に開催できることになりました。



鍛冶町でか山保存会・藤橋 和彦 総代：

「やっぱり2年続けていける。これをずっと続けていければ、なお良しとして頑張っていきたいと思う。盛大にやって、また若い人が増えてくれれば、よりつながっていくんじゃないかなと思う」



青柏祭は、5月3日から5日に開催され、でか山は祭りの2日目から運行されます。

