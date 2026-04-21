大相撲の春巡業は２１日、東京・足立区の東京武道館で行われた。幕内・宇良（３３）＝木瀬＝は、申し合いで小結・熱海富士（伊勢ケ浜）らと関取衆最多に並ぶ計２７番の猛稽古。支度部屋では内容について多くを語らなかったが、報道陣から番数を伝え聞くと「２７番？ 思いのほかですね」と笑顔を見せた。

角界屈指の人気力士も、初場所は４勝１１敗、春場所は５勝１０敗にとどまった。２場所連続の２桁黒星は自身初めてだ。今巡業では連日土俵に上がって精力的に稽古を重ねており、高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「来場所に懸ける思いが強いのではないか。しっかりやってますから。立派ですよ」と推察。稽古で胸を合わせた１歳下で元大関の幕内・朝乃山（高砂）も「宇良関の方がずっと相撲を取っている。体がすごい。かっこいいですよ」と敬意を表した。

休場者が続出したことにより、１５日の茨城・鹿嶋市での巡業から導入された幕内選抜トーナメント戦でも、ただ一人の皆勤を続けている。７度目となったこの日は３連勝で優勝を飾った。高田川巡業部長は「ベテランになってきても、稽古場だけでなく、割の土俵でもしっかり取ってくれている。（他の力士も）見習ってもらいたい」と称賛。春巡業を大いに盛り上げる３３歳が、夏場所（５月１０日初日・両国国技館）も沸かせる。（林 直史）