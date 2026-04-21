À¾Éð¤ËÄË¼ê...¹¥Ä´¤Î·¬¸¶¾»Ö¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡ÁöÎÝ¤ÇÂ¤òÄË¤á¤¿¤«½é²ó¤ÇÅÓÃæ¸òÂå
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(21Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
À¾Éð¤Î·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤¬½é²ó¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖ¥ì¥Õ¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿·¬¸¶Áª¼ê¤Ï¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢Åê¼ê¤«¤é¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¼éÈ÷¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë3ÎÝ¤Ø¡£¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÎÝ¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ëº¸Â¤ò°ú¤¤º¤ëÍÍ»Ò¤ß¤»¡¢ÎÝ¾å¤Ç¶ìÌå(¤¯¤â¤ó)¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£»³Â¼¿ò²ÅÁª¼ê¤ËÂåÁö¤¬¤Ä¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·¬¸¶Áª¼ê¤Ïº£µ¨¤«¤éFA¤ÇDeNA¤«¤éÀ¾Éð¤Ë°ÜÀÒ¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç21»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.310¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£