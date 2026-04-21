男性グループ「M！LK」の曽野舜太（23）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。憧れのアイドルからの“神対応”を明かす場面があった。

この日はリーダーの吉田仁人とそろって登場。憧れの人がいると振られた曽野は「Snow Manの阿部（亮平）さんですね」と回答した。

「僕、気象予報士を目指していているんですけれど」と阿部と同じ気象予報士の資格取得に挑戦すると明かし、阿部とは初めてクイズ番組で会った際に「僕も気象予報士、憧れていて目指しているんです」と伝えたという。

阿部は次に会った際、自身が使っていた気象予報士の参考書をプレゼントしてくれたとし、曽野は「ヤバいじゃないですか、めっちゃモチベ上がる、頑張れる」と思ったとした。

そうして家で参考書を開くと紙が挟まれており「メッセージと、連絡先が書いてあって」の神対応が。スタジオからは「何それ！」と驚きの声が上がる中、曽野はメッセージには「何か悩み事とか、分からないことがあったら、ここに電話してきてね」と書かれていたと打ち明けた。

「人格者でもあり、大好きになっちゃって」と曽野。「今どきそういうのあまり聞かないじゃないですか。紙に連絡先書いてみたいな。粋な」と感激、「それを使って勉強して」と目を細めた。

さらに「この前連絡させていただいて。ライブ行かせていただいて。その後ご飯も連れていってもらって」と声を弾ませ、「本当にもう、最高です」と言い切った。