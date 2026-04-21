21日の参議院外交防衛委員会で、無所属（立憲民主・無所属会派）の広田一議員が、この日閣議決定された殺傷能力のある武器輸出解禁について質問した。

【映像】小泉大臣が答弁に詰まった瞬間（実際の様子）

広田議員は「国際紛争を助長することになる、あるいは国際法に違反するような侵略などの行為に使われる恐れがある場合は、殺傷力の高い武器を移転・輸出することはないという理解でいいか」と質問。

小泉進次郎防衛大臣は「我が国が行う防衛装備の移転は、憲法前文において宣明された平和主義の精神に則ったものでなければならないと考えています。防衛装備移転三原則は個別の案件ごとに厳格審査を行い、かつ移転後の適正管理を確保することで国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念を担保しているものであり、憲法の平和主義の精神に則ったものであると考えておりまして、それは今回の改正後も変わりはありません」などと答えた。

これに対し広田議員は「万が一、移転先国によって、国連憲章の目的および憲章などに反する方法での使用が確認された場合、運用指針上どのように対応されるのか」と質問。

小泉大臣は「我が国から移転された武器が他国への侵略など国連憲章に反する行為に使用されることが無いよう、これまでも国際約束により移転された防衛装備品及び技術について国際連合憲章の目的及び原則等に適合した使用を相手国政府に義務づけるとともに、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務づけることとしています。このため移転先国が我が国の事前同意を得ずに移転した防衛装備品について目的外使用を行うような事態は想定されません」と答えた。

続けて「万が一例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として当該防衛装備品の使用停止を求め、相手国に対し是正を強く要求します。さらに維持・整備に必要な部品等の差し止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります」と答えた。

これに広田議員は「その後段の部分、違反していると認められた場合の停止とか是正、そういったことは運用指針上どこに書いているんでしょうか」と突っ込んだ。

ここで、ここまで淀みなく答弁を続けていた小泉大臣に異変が。答弁に詰まり、後ろの事務方を振り返り、相談を始めた。さらに別の事務方も駆け寄る事態となった。

しばらくして手を挙げた小泉大臣は「運用指針のどこに書いてあるかというお尋ねでありますが、運用指針自体にこれが書いてあるわけではありませんが、今、私が答弁で申し上げたような厳格な対応をしてまいりますし、仮に他国への侵略に使用していることが確認される場合など、今申し上げたような厳正な対処をしてまいります」と答えた。

広田議員は「なぜ運用指針にこの大事なことを明記しないんでしょうか」と重ねて質問。

小泉大臣は「今こうやって国会答弁でお答えをさせていただいていることも非常に重いと思いますし、今までこの指針の中で書かれていること、これは基本的な考え方としては我が国として厳格な審査をした上で適正な管理をする。

そして実績がない場合については個別に国家安全保障会議にかける、そして仮にそれが認められた場合でも移転を判断・公表したときには国会にも通知をして、モニタリング体制の強化などによって移転後の適正な管理を確保する、こういったことはポイントでありますので、そこのことは明確であります」と答えた。

広田議員は「今大臣が答弁されたことは極めて重要なことで、もちろんこの委員会でそのことを確認することは大切だと私も認識しますが、しかしこれをきちっと運用指針に明記することもまさしく歯止めにつながるんじゃないかと思う」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）