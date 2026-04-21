【「賭ケグルイ双」グッズ】 受注受付中

「トレーディング原作コマアクリルスタンド」

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アルマビアンカは、通販サイト「AMNIBUS」にて、原作・河本ほむら氏、作画・斎木桂氏によるマンガ「賭ケグルイ双」の原作コマイラストを使用したグッズの受注を受け付けている。

トレーディング原作コマアクリルスタンド

早乙女芽亜里、花手毬つづら、戸隠雪見、聚楽幸子、佐渡みくら、壬生臣 葵、三春滝咲良の原作コマイラストを使用したアクリルスタンド。

商品を1BOX、または単品で1BOX相当数注文するごとに、予約購入特典として「早乙女芽亜里&花手毬つづら 原作コマアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」が付いてくる。

【予約購入特典】

「早乙女芽亜里&花手毬つづら 原作コマアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」

商品概要

価格：単品 880円、BOX 8,800円

種類：全10種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）50×30mm 厚み：3mm

素材：アクリル

トレーディング原作コマアクリルカード

原作コマイラストを使用したアクリルカード。1BOX分の予約購入特典として「早乙女芽亜里&花手毬つづら&戸隠雪見 原作コマアクリルカード AMNIBUS限定特典」が付いてくる。

「トレーディング原作コマアクリルカード」

【予約購入特典】

「早乙女芽亜里&花手毬つづら&戸隠雪見 原作コマアクリルカード AMNIBUS限定特典」

商品概要

価格：単品 715円、BOX 5,005円

種類：全7種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材：アクリル

トレーディング原作コマ缶バッジ

原作コマイラストを使用した缶バッジ。1BOX分の予約購入特典として「早乙女芽亜里 原作コマ75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」が付いてくる。

「トレーディング原作コマ缶バッジ」

【予約購入特典】

「早乙女芽亜里 原作コマ75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」

商品概要

価格：単品 495円、BOX 4,950円

種類：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材：紙、ブリキ

トレーディング原作コマブロマイド

原作コマイラストを使用したブロマイド。1BOX分の予約購入特典として「早乙女芽亜里 原作コマブロマイド AMNIBUS限定特典」が付いてくる。

「トレーディング原作コマブロマイド」

【予約購入特典】

「早乙女芽亜里 原作コマブロマイド AMNIBUS限定特典」

商品概要

価格：単品 275円、BOX 4,950円

種類：全18種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材：紙

BIGアクリルスタンド

早乙女芽亜里、花手毬つづら、戸隠雪見のイラストを使った大きめのアクリルスタンド。部屋やデスク周りに飾って、キャラクターとの日常を楽しもう。

商品概要

価格：各 1,980円

種類：全5種（早乙女芽亜里ver.A、早乙女芽亜里ver.B、早乙女芽亜里&花手毬つづらver.A、早乙女芽亜里&花手毬つづらver.B、早乙女芽亜里&戸隠雪見）

サイズ：本体：（約）15.7×13.8cm 台座：（約）13.8×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材：アクリル

早乙女芽亜里&花手毬つづら ホログラム缶バッジ2個セット

早乙女芽亜里と花手毬つづらのイラストをホログラム加工した缶バッジのセット。

商品概要

価格：1,210円

サイズ：（約）直径56mm

素材：紙、ブリキ

(C)Homura Kawamoto・Kei Saiki/SQUARE ENIX