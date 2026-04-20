東京を拠点に活動する4人組バンド・ผ้าอ้อม99999（パーオームキュウキュウキュウキュウキュウ）。バンド名からも只者ではない雰囲気が漂っているが、真に驚愕するのはその音楽だ。ネットミーム、サブカルチャー由来の多彩な素材をサンプリングし、破壊的にコラージュ。まさに“カオス”と呼ぶしかないサウンドながら、頭にこびり付くポップさとダンスミュージックの快楽性を合わせ持つ、唯一無二の個性が輝いている。

リアルサウンドでは、その謎すぎる正体に迫るべくアプローチ。バンド結成の首謀者であるアブラ（Ba/machine）とCORE-TEX（Ba/machine）へのインタビューが実現した。インターネットカルチャーへの愛が起点となったバンドの結成秘話、『枕草子』にもつながる活動姿勢、違うようで共通するふたりの大きな夢まで幅広く聞くことができた。（編集部）

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■「アラビア語案もあった」――奇妙なバンド名の由来とは

――ネットでの反響もかなりすごいですが、リキッドルームで開催された『UNDERCITY』でもお客さんがぎゅうぎゅうで。ご自身では、現状をどう受け止めていますか。

アブラ：4カ月連続で出したシングルで多くの反応をいただけて。今までそういうことがほとんどなかったので、恥ずかしながら嬉しいです。メンバー全員で驚きながら喜んでいます。

CORE-TEX：「忙忙忙ー忙・忙ー忙忙」のシングルとMVを出して以降、海外からのコメントがわっと増えたりして。あと、あのちゃんの『オールナイトニッポン』（『あののオールナイトニッポン0』／ニッポン放送）で流れたのが、めちゃくちゃ嬉しかったです。

――なんでこのタイミングでこれだけの反響があったと思いますか？

アブラ：自分たちで探した方との出会いがあり、MVやアートワークをお願いして。いいMVを出てもらえたのが、いちばん大きいのかなと思います。自信を持って出した作品ではあるんですが、MVやアートワークの力が効いたんじゃないかなと。

――バンド名も目をひくミステリアスさがありますが、ผ้าอ้อม99999の由来を聞かせてもらえますか？

アブラ：最初はバンドコンテスト（『マイナビ 閃光ライオット2023 produced by SCHOOL OF LOCK!』）に出るために組んだバンドだったんですけど、一次審査が動画や音源で審査する形式だったので、普通のバンド名だと注目してもらえないだろうなと思って。だったらインパクト重視でタイ語にしよう、と。アラビア語案もあったんですけど、いずれにせよ特殊な文字列にすることで目を引こうという考えでした。だから、バンド名に特に意味はなくて、インパクト重視で決めました。

――目につくという意味では、かなり成功していますよね。

アブラ：ただ、デメリットの方が大きくて。

――デメリット？

アブラ：文字の打ち方がわからないから、コピペする以外、誰も発信できないんです。だから、口コミで広まりにくい。そもそも楽曲にも大きな意味やメッセージを持たせていないので、「バンド名も意味がなくていいか」という感覚で決めたのがいけないんですけど。

――ผ้าอ้อมは“おむつ”という単語なんですよね。ここにも意味はない？

アブラ：“ผ้าอ้อม”は、文字の見栄えがいいなと思ってピックアップしたんですけど、意味は本当に何もなくて。あまり真面目に見られたくないという気持ちがあるので、“真心”とか“夢”みたいな名前はちょっと恥ずかしくて。“おむつ”だったら、まあいいかと。

――99999の方は？

アブラ：数字が多ければ多いほど強そうだなって。ゲームでレベルアップしまくると、技のダメージがカンスト（カウンターストップ）するじゃないですか。ああいう描写がすごく好きで、“最強”みたいな意味合いで“99999”をくっつけた感じです。

――メンバーの関係性はどういうものだったんですか。

アブラ：もともと大学の同じ軽音楽サークルの仲間で。コピーしかしないサークルだったんですけど、そこの先輩や後輩を僕が誘いました。

――当時はみんなオリジナルはやっていなかった？

アブラ：誰もオリジナルを作ったことがなくて、僕も含めてコピーバンドだけでした。『閃光ライオット』は本来10代限定のオーディションなんですけど、僕らが出た2023年はコロナ禍後で22歳まで出られて。それで慌てて早生まれの人とかボーダーギリの人を探しました。

――アブラさんとCORE-TEXさんも同じサークルにいたけど、一緒にバンドは組んだことがなかった？

アブラ：そうです。ライブごとにコピーするバンドを変えるので、組んでは解散してを繰り返すんですけど、お互いベース担当だったので一緒のバンドになることはなくて。このバンドで初めて組みました。

――ちなみに、それぞれどんなバンドをコピーしていたんですか。

アブラ：電子音楽を交えたものはコピーが難しいのもあって、あまりやってなくて。僕はZAZEN BOYSとかオルタナっぽいものをやってましたね。あとMop of Headとか。

CORE-TEX：私はElephant Gymとか、ずっとインストをコピーしていて。あとハヌマーンもやっていました。

アブラ：今日いないドラムの石山（潤）さんは、スピッツをやってました。

――ルーツもバラバラですね。最初から今のような音楽性は確立していたんですか？

アブラ：今もあまり確立できていないかもですが、最初はもっとバンドバンドしていたかもしれないです。ちゃんとしたパソコンも持ってなかったので、サンプラーを中古で買って音を取り込んで、再生ボタンを押して無理やり合わせるみたいなことをしていましたね。

――現在のようなベースミュージック的音楽性に向かった理由は？

アブラ：『閃光ライオット』で頭ひとつ抜けるには、誰もやっていないジャンルじゃないとダメだと思って。もともと電子音楽は好きだったんですけど、『閃光ライオット』の場ではあまり見たことがなかったので。ちょっと邪な考えですけど、そういう戦略もありました。

――やるからには優勝を狙っていたんですね。

アブラ：本当にそう。賞金の100万円が欲しくて（笑）。決勝まで行けなかったんですけど、動画がネットに上がって、「頭悪すぎる」「やばすぎる」みたいなコメントをもらって。嬉しくてちょっと調子に乗ってしまい、それで続けようとなりました。

――おふたりともベースをやっていたとおっしゃっていましたが、バンド内でのそれぞれの担当はどういう経緯で決まっていったんですか。

アブラ：最初は僕がベースをやっていて、彼女がサンプラーやマシン系を触っていました。でも、途中から曲ごとに入れ替わったら面白いかもとなり、だんだん曖昧になっていって、今は完全に逆になりました。気づいたらそうなっていた感じで。

――この音楽性を生ベース／生ドラムでやるためには、かなりのチューンナップの時間が必要だったんじゃないですか。

アブラ：「ベースらしくないフレーズにしたい」という考えはあって、スタジオでアレンジを話し合いながら調整していきました。ルーツとして好きだったのが、DALLJUB STEP CLUBやgatoとかで。生ベース／生ドラムがいて、テクノっぽいことをやっているバンドがすでにいたので、「自分たちにもできるんじゃないか」と。

■“うんち”を議題に語り明かした3時間

――新ボーカルのカプリチョザさんは、どういう経緯で加入したんですか。

アブラ：彼は大学の仲間でも何でもなく謎の存在で、気づいたら入っていた感じです。前のボーカルは同じサークルの仲間だったんですけど、彼が脱退して、謎のボーカルとして入ったんです。去年の8月に正式加入して、まだ1年も経っていないくらいですね。

――CORE-TEXさんが留学しているあいだに、顔も合わせていない状態で加入したそうですね。

CORE-TEX：帰ってきたらいました。でも、めちゃめちゃいい感じになってた。

――ドラムの石山さんのルーツももう少し教えてもらえますか？

アブラ：インターネットやミームがめちゃめちゃ好きで、2ちゃんねるの野球スレとか、ずっとそういう話で盛り上がっていたから誘いました。音楽的にはHiatus Kaiyoteとかフライング・ロータスが好きですね。

――メンバー全員で、共通して好きな音楽でいうと？

アブラ：バンドを始める前に、DALLJUB STEP CLUBとかgatoとかのライブを、たまたまそれぞれで観に行っていたことはありました。（会場に）石山さんもCORE-TEXもいて。趣味が合う部分はあるんじゃないかと思います。

――バンドのテーマを指し示す“Junk Pop”という言葉は、いつ頃から使い始めたんですか？

アブラ：カプリチョザが加入したくらいからだと思います。アルバムを作るにあたって、そのためのテーマやジャンルを打ち出したいな、と。それまで“カオスサンプリングダンスミュージックバンド”という名乗り方はしていたんですけど、もっといい表現があるはずだと思って。

――どういう考えからその言葉が出てきたんですか。

アブラ：最初はジャンルを決めるというより、僕らの「ミームやインターネットの断片を全部肯定的に取り込んで“ポップ”としてまとめよう」という態度を一言で表したい、という感じで。ジャンルっぽい名前でもあるし、“Junk Pop”を名乗るようになってから、ストーリーというかコンセプトも考えていきました。たとえば、今の時代から見たらどうでもいい内容でも、古典文学として残っているものがあるじゃないですか。「冬はつとめて」（『枕草子』）みたいに。それと同じで、今のどうでもいいミームも、未来から見たら教典になっていたりするかもしれない。だったら、文脈なく取り込んで、どんどん作品にしていったら面白いんじゃないかという考えで、テーマにすることになりました。

――「肯定的に取り込む」というのは、ある種、ミームがポジティブに捉えられない側面もあるからなんでしょうか。

アブラ：そうですね。ミームって、まだカルチャーとして認められていないと思っていて。最近で言うとイタリアンブレインロットとか、映画やドラマと比べたらあまりにも雑に扱われていると感じています。ラッパーが安直にミームをサンプリングしたり、歌詞に入れたりすると「しょぼい」みたいに思われることもあって。でも、僕らはもうそういう態度はやめて、どんどん取り込んで作品にしていこうという感じです。

――メンバー全員、インターネットカルチャーが根っこにある？

CORE-TEX：全員あると思います。みんな、家のパソコンを何千時間も見てきたような人たちなので。

アブラ：狙って集めたわけではないんですけど、仲のいい人がそういう人ばかりでした。サークルも、ちょっと隅っこにいるようなサークルだったので（笑）。

――CORE-TEXさんは、インターネットでどんなカルチャーを見ていたんでしょう。

CORE-TEX：2ちゃんのまとめサイトやニコニコ動画をずっと観たりとか、家でひとりでずっとパソコンを触っているような幼少期で。

アブラ：僕は今の新しいネットも好きだし、昔のコピペとか2ちゃんの古いスレを遡るのも好きで。おもしろフラッシュとか。今も昔も両方好きです。

――2010年代前半に、ヴェイパーウェイヴとかインターネットを取り込んでアウトプットするカルチャーがありましたが、ネットが完全に一般化した今、こういうバンドが出てきたというのが、すごく新鮮に感じるんですよね。

アブラ：ありがとうございます。バンド内でも、本当にインターネットカルチャーが共通言語というか、音楽以上に共通しているかもしれないです。

――楽曲制作のフローを教えてもらえますか。

アブラ：僕がパソコンでデモを作って、スタジオでアレンジを練って、みたいな流れです。僕と石山が作曲して、スタジオに持っていって、というのをずっとやっています。

――作詞はカプリチョザさんが担当しているんですか？

アブラ：今はそうですね。最初の頃は僕が書いていて。ミームを入れないと行間が埋まらないみたいなところはありました。

――そうしたミームの選定だったりは、メンバーでしっかりやるんですか。

アブラ：めちゃめちゃ厳しくやります。「これは伝わらなすぎる」とか「さすがに俺らだけが楽しいだけになっちゃう」みたいな話し合いは真面目にしていて。「うんち」って言葉を使うかどうかで揉めて、夜中に3時間くらい話し合ったこともありました（笑）。

――あはははは！ アブラさんは「ハードオフ」でバイトしていたということで、機材オタクでもあると思うんですけど、ライブではNintendo Switchも使ったりしているとのことで。どういう音が出るんですか。

アブラ：なかにKORGが出しているDAWのゲームソフトが入っていて。アンビエントの音とか、雨の音が鳴るシンセとか、人の声が鳴るシンセとか、飾り付けの上モノの音を出すのに使っています。ちなみにSwitchだけは定価で買いました。品薄の時に。

――CORE-TEXさんはマシンを触っていた時期、どんなことを意識していましたか？

CORE-TEX：私は機材のことを何も理解せずに、アブラさんが「ここのボタンを押して」みたいに教えてくれる感じで。でも、ベースになってからも変なシンセの音を出したりしているので、やっていること自体はあまり変わらないかもしれないです。

――ビートについても聞きたいのですが、ジュークや南アフリカのダンスミュージックであるゴムなど、トライバルなリズムが多いような印象を受けます。ここにはどういう意図が？

アブラ：トライバルなビートが多いのは、シンプルに好きだからだと思います。シャンユーさんとか、めちゃめちゃ好きで。音作りについては、3000円くらいのヘッドホンで全部やっているので、その影響が出ているかもしれないです。

――ミックスはIllicit Tsuboiさんにお願いしているんですよね。

アブラ：Dos Monosや長谷川白紙さんのミックスもやられていると知って、頑張ってお願いしました。僕たちはバンドという編成をとっているんですけど、普通のバンドのミックスだと僕らの持ち味が出ないというか。普通の音にまとまっちゃうかなと思っていたので、攻めたミックスをやっている人を探すなかで、Tsuboiさんの名前が挙がりました。

■ผ้าอ้อม99999が目指すふたつの夢

――生の演奏にこだわっている理由はなんでしょう？

アブラ：自分がライブを観る側のとき、生演奏が入っている方が観ていて飽きないなと思っていて。DALLJUB STEP CLUBとかgatoも生ドラムが入っていたりして、そういう編成がかっこいいと感じているので。この音楽性でバンドセットっていう見た目が好きなんですよね。あと、やっぱり生のベースとかドラムの方が熱量が伝わりやすい。僕もサンプラーを気合いを入れてやってはいますけど、生楽器の方が魂が出せる。生ベース／生ドラムの音をサンプリングして打ち込みで出すことだってできるけど、それだと見た目がつまんないというか。

CORE-TEX：人力でやる味が好き、というのが大きいです。DALLJUB STEP CLUBとかgatoとか、ああいうのがめちゃめちゃ好きですし。

アブラ：あと石山さんがすごく上手いドラマーなので、それを活かしたいという気持ちはずっとあります。単調なドラムで叩かせるならサンプルでいいってなっちゃうので、せっかく生でやるなら技巧的なことをやらせたいなと。

――1stアルバム『JUNK POP』の最後に、「Junk Pop」という楽曲が収録されていて。この曲は、バンドのステートメントを示しているように聴こえました。

アブラ：「Junk Popとは何か？」という態度を1曲で出そうという考えで作りました。普段はあまりメッセージ性のある曲を作らないんですが、この曲はばりばりメッセージがあります。名刺代わりというか、「俺たちはこれだ」ということを言いたくて。Junk Popの“ポップ”の部分を1曲に詰め込もうと、かなり気合いを入れて作った曲です。

――CORE-TEXさんは、この曲の制作で印象に残っていることは？

CORE-TEX：海外留学に行っていたので、制作には全く関わっていません。データが送られてきて、聴いてみると今までの曲と全然違ってめちゃめちゃポップだなと思いました。メッセージ性もあって、でもガチャガチャした感じで、すごくいい曲だなと。

アブラ：作るときに、PAS TASTAが話題に出たんです。PAS TASTAってJ-POPを名乗ってやられていると思うんですけど、すごく攻めた電子音楽なのにちゃんとポップに落とし込んでいるところがすごくて。構成も変なのに、めちゃめちゃ聴きやすいし楽しい。すごく研究しました。この曲は特に、DAWに何も書いていない状態で、リファレンスをいくつか並べてから作り始めましたね。

――逆にリファレンスなしで作る曲もあるんですか。

アブラ：「忙忙忙ー忙・忙ー忙忙」はリファレンスなしで、DAWでわーっていじって出てきた感じです。この作り方のときはボツになることの方が多いんですけど、あの曲はうまくいったと思っていて。反響がいちばん大きかったのがそういう作り方をした曲だったので、この作り方に旨味を覚えすぎないようにしようとは戒めています。

――自分たちのことは「ポップだ」という感覚でやっていますか？

アブラ：はい。たとえば、ベースミュージックをインストでやっていたらポップじゃないと思うんですけど、歌詞があったり、ミームというとっつきやすいポップ要素が入っていますし。サンプルを使うときも、スーパーとかでよく鳴ってる「いらっしゃいませ」のフリー素材とか、YouTuberがよく使う「オウ！」みたいなド定番のサンプルを入れたりするのが好きで。そういうところでポップにまとめているつもりです。

CORE-TEX：形態がめちゃめちゃ変なだけで、曲自体はすごく聴きやすいというか……ドーパミンが出る感じだと思う。テンションが上がる曲だなと思っているので、ポップだと認識しています。

――すごく直接的に質問すると、売れたいですか？

アブラ：売れたいですね。もちろん、やりたいことをやりつつではあるんですが、売れたくなかったらもっと攻めたことをやっていると思います。自分たちがかっこいいと思うものをちゃんと出して、ちゃんと刺さるように作っています。ちやほやされたいです（笑）。

――ミームって、知らないとわからない部分もあるじゃないですか。聴く人が限られるという側面と、より多くの人に聴いてほしいというのは、ちょっと逆行する面もあるのかなと思うのですが。

アブラ：聴き流されても、意味わからなくても、大丈夫なように提示するようにはしていて。そのうえで、意味がわかった人はめちゃめちゃ好きになる、みたいな。ミームを好む人って、自分だけが知っていることに快感を覚えるじゃないですか。「このミーム、俺しかわかんねえだろ」みたいな気持ちを狙ってはいるんです。意味がわからなくても、歌詞を見なくても「かっこいい」と思ってもらえるように作っているつもりなので、逆行しているようで成立しているのかなと思っています。

――最後に、この先バンドをどうしていきたいか、今考えていることを聞かせてください。

アブラ：ありがたいことに今いい流れをいただいているので、制作はこの調子で進めていきたいです。バンドとしては『コーチェラ』（『Coachella Valley Music and Arts Festival』）に出たいです。あれだけエンタメしているフェスって思い浮かばなくて、そういうところに出られたら、絶対何かが変わると思う。まだやりたいけどやれていないことはたくさんあるので、貪欲に新しいことをやっていきたいです。

CORE-TEX：私はサンリオピューロランドのハロウィンイベントに出たいです、マジで。毎年すごくいいラインナップなので、絶対に出たい！

アブラ：同時に達成できるように足並みを揃えて進んでいきます。

（文・取材＝西澤裕郎）