モンテディオ山形の相田社長が記者に対し不適切な発言を行った問題をうけ、モンテディオ山形は先ほど記者会見を開き、相田社長の役員報酬の減額などの処分を発表しました。

【写真を見る】「たたっ殺すぞ」などと発言のモンテディオ山形・相田社長は社長を続投 役員報酬30％を4か月自主返納などの処分 モンテディオ山形が記者会見

モンテディオ山形 相田健太郎 社長「初めに私の不適切な発言によって精神的な苦痛を与えしまった記者の方に対し、改めて心より深くお詫び申し上げます。また、モンテディオ山形を応援してくださる皆様の信頼を著しく損ねてしまったと思っております。重ねて深くお詫びを申し上げます」

不適切発言は、事実

この問題は、相田社長が、新スタジアムの出資に関わる取材をしていた新聞記者に対し、「たたっ殺すぞ」などと発言したもので、調査委員会による調査が進められていました。

「社会的信用を失墜させるもの」

調査委員会は、今回の発言は会社の社会的信用を失墜させるものと評価し、モンテディオ山形は相田社長に対し役員報酬の３０％を４か月自主返納と、感情をコントロールするアンガーマネジメントなど研修プログラムの受講の処分を発表しました。

また、体制強化として、エスコンから３人の役員が派遣されることも検討しているということです。

相田社長は、陳謝した上で、「スタジアムの建設に誠心誠意取り組んでいく」とコメントしています。

会見での表情は（画像）

経緯を見る（3月のTUY掲載記事より）

サッカーJ2・モンテディオ山形を運営する株式会社モンテディオ山形は10日、相田健太郎社長が記者に対して不適切な発言をしたとされる週刊誌報道を受け、事実関係を解明するための第三者調査委員会を設置したと発表しました。

一部報道によりますと、相田社長は山形新聞の記者に対し、「たたっ殺すぞ」などと暴言を吐いたとされています。

取材活動中の発言だった（3月のTUY掲載記事より）

当時、この記者はクラブが進めている新スタジアム建設問題に関連し、東京の不動産開発会社「エスコン」が出資する方針であることを、クラブ側の公式発表を待たずに取材していたとみられています。

この事態を受け、クラブ側は10日付で公式サイトに声明を発表し、利害関係のない社外弁護士ら複数人で構成される独立した調査委員会を設置すると明らかにしました。委員会は今後、不適切な発言に関する事実関係の解明を進めるとともに、原因の分析と再発防止策の提言などを行っていくとしています。