Mr.Children『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像一挙公開
Mr.Childrenが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像を一挙に公開した。
■新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」に加え、「Tomorrow never knows」も
このたびMr.ChildrenオフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開されたのは、3月30日、4月6日に出演し放送された『CDTVライブ！ライブ！』における新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」、さらに「Tomorrow never knows」のパフォーマンス映像。
期間限定公開となるので、早めにチェックしよう。
(C)TBSテレビ
■【動画】Mr.Children「産声」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）
■【動画】Mr.Children「Again」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）
■【動画】Mr.Children「ウスバカゲロウ」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）
■【動画】Mr.Children「Tomorrow never knows」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）
■【画像】『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像 サムネイル
■リリース情報
2026.3.25 ON SALE
ALBUM『産声』
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
アルバム『産声』特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/
Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/