Mr.Children『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像一挙公開

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Mr.Childrenが、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像を一挙に公開した。

■新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」に加え、「Tomorrow never knows」も

このたびMr.ChildrenオフィシャルYouTubeチャンネルで特別公開されたのは、3月30日、4月6日に出演し放送された『CDTVライブ！ライブ！』における新曲「産声」「Again」「ウスバカゲロウ」、さらに「Tomorrow never knows」のパフォーマンス映像。

期間限定公開となるので、早めにチェックしよう。

(C)TBSテレビ

■【動画】Mr.Children「産声」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）

■【動画】Mr.Children「Again」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）

■【動画】Mr.Children「ウスバカゲロウ」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）

■【動画】Mr.Children「Tomorrow never knows」 from『CDTVライブ！ライブ！』（期間限定公開）

■【画像】『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像 サムネイル

■リリース情報

2026.3.25 ON SALE
ALBUM『産声』

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

アルバム『産声』特設サイト
https://www.toysfactory.co.jp/artist/mrchildren/20260325/

Mr.Children OFFICIAL SITE
https://www.mrchildren.jp/