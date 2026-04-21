日経225先物：21日19時＝50円高、5万9390円
21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては40.83円高。出来高は1505枚となっている。
TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59390 +50 1505
日経225mini 59390 +50 22425
TOPIX先物 3775 +1.5 2643
JPX日経400先物 34290 +25 60
グロース指数先物 786 +0 175
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.62ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59390 +50 1505
日経225mini 59390 +50 22425
TOPIX先物 3775 +1.5 2643
JPX日経400先物 34290 +25 60
グロース指数先物 786 +0 175
東証REIT指数先物 売買不成立
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