　21日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円高の5万9390円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては40.83円高。出来高は1505枚となっている。

　TOPIX先物期近は3775ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.62ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59390　　　　　 +50　　　　1505
日経225mini 　　　　　　 59390　　　　　 +50　　　 22425
TOPIX先物 　　　　　　　　3775　　　　　+1.5　　　　2643
JPX日経400先物　　　　　 34290　　　　　 +25　　　　　60
グロース指数先物　　　　　 786　　　　　　+0　　　　 175
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース