鹿児島市の黎明館の特別展示室がリニューアルオープンし、県内の様々な文化財が展示されています。変わったのは、照明。どのように変わったのでしょうか。



リニューアルしたのは、鹿児島市の黎明館の2階にある特別展示室です。これに合わせ、県内の文化財が一堂に会する「新しい光で輝くモノたち」が開かれています。



（黎明館学芸課・切原勇人学芸課長）

「LEDに変えた。資料そのものも傷みがない、そして見やすい、温度が上がりにくくなるので経済的にも良い」





着物や絵画など、光で色あせてしまうものなども、より安全に展示できるようになりました。普段はなかなかみることができない国宝の展示も。鎌倉時代に作られた照国神社所蔵の太刀「銘 国宗」です（黎明館学芸課・切原勇人学芸課長）「じーっと見ていただいてゆっくり動くと、きらきらとするガラスのような、粒子のようなものが見えてくる。これが鉄の刃の部分がLEDによって浮き出された」真剣に見入っている人も。（客）「光でしか浮かび上がらないというのが面白い。なかなかカメラとかには映らない。目で見ないと。一見の価値がある」こちらは、明治時代に作られた薩摩焼。これまでも黎明館で展示されていましたが、今回は12個のスポットライトを使っています。（黎明館学芸課・切原勇人学芸課長）「今まで上から光が当たって、どうしても下の方が暗くなってしまって、描いてはあるけどよく見えなかった。この台の方に光を当てて、それが薩摩焼に反射しているような感じ。下がよく見えて、しかもそのまま上までよく見えて、360度ぐるっと見ていただけるようにした」明かりの強さや色合いを調整できるようになり、展示品の繊細な部分がより際立つようになりました。（黎明館学芸課・切原勇人学芸課長）「今まで見えなかったものが見えてくる。率直には面白いというか驚き。またより良い光を求めて、新たなものを発見していただくと。我々も気づかなかったところを教えていただくのもいいかなと思う」展示会は29日まで開かれています。