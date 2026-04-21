バレーボールのSVリーグ女子チャンピオンシップは20日までに決勝カードが決まりました。

レギュラーシーズンの上位8チームで争うチャンピオンシップは、リーグ戦1位〜4位クラブのホームゲームで2戦先勝方式を採用。1勝1敗となった場合は3試合目を行って勝者を決定します。

リーグ4位の大阪マーヴェラスは、リーグ1位のNECレッドロケッツ川崎に2連勝で決勝進出。17日の第1戦、18日の第2戦ともに3-0のストレート勝利で連覇に王手。NEC川崎は昨年のファイナルに続き、2年連続で大阪MVの前に屈しました。

リーグ2位のSAGA久光スプリングスは、リーグ3位のPFUブルーキャッツ石川かほくに2勝1敗で準決勝を突破。18日の第1戦を1-3で落としますが、19日の第2戦では3-2とフルセットの激闘に勝利。20日の第3試合は、セットカウント1-2と崖っぷちに立たされますが、2試合連続フルセットの激闘を制しました。

決勝は大阪MVとSAGA久光のカードに決定。今季1月に対戦し、1勝1敗となっています。試合は25日から最大27日まで行われます。