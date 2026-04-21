お笑いタレント・千原ジュニアがＭＣを務める関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が２０日放送され、Ｍｒ．マリックがゲスト出演した。

超魔術師としてテレビでブレークするまでの道のりを回想。若手時代に世界との差を感じて、マジシャンの道を一度は諦め、手品グッズの実演販売員として生計を立てていたという。

「手品グッズを買ってくれた子どもたちに、『もし分からないことがあったら聞きに来てくださいね』と、名刺に『マリック先生』という名前を付けて（渡して）。マジックとトリックを重ねて」と、３９歳から「Ｍｒ．マリック」を名乗るように。「私の本名、松尾ですからね」とサラッと続けると、ジュニアは「本名、普通に言うてくれるんですね」と驚きの声をあげた。

代名詞「ハンドパワー」の誕生秘話も紹介し、「スプーン曲げを見たときに、スプーンを持ってた人が、『ハンドパワーですか？』って。私は言ってないんです」と述懐。「自分から作ったものって絶対に流行らない。自然と生まれたものには勝てない。決めゼリフは自分で作っちゃダメなんですよね」と主張していた。