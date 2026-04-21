きょう正午前、東京・文京区の「東京ドームシティ」で点検作業中にアトラクションに体を挟まれた女性作業員が、さきほど救助されました。作業員は心肺停止の状態だということです。

きょう午前11時50分すぎ、文京区の「東京ドームシティ」で「遊具に体を挟まれている」と119番通報がありました。

捜査関係者によりますと、「フライングバルーン」という座席が上下するアトラクションで20代の女性作業員が支柱の点検をしていたところ、作業員の上で停止していた座席が突然落下し、挟まれたということです。

来園者

「イスとイスの間あたりに2人、3人、レスキュー隊の方々がいて、潜って作業していました」

「きょう観覧車に乗りに来たのですが、ちょうど止まっちゃって、消防車とかパトカーがいっぱい来て」

消防がアトラクションの一部を壊し、隙間をつくるなどして救助活動を続けていましたが、さきほど、女性作業員が救助されたということです。

記者

「事故が起きてから5時間が経過して、消防隊員がブルーシートを持って階段を下りていきます」

作業員は心肺停止の状態で、病院に救急搬送されたということです。

「東京ドームシティアトラクションズ」はこの事故を受けて、きょうは臨時休業していて、警視庁が事故の原因を詳しく調べています。