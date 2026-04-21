くわばたりえ、ミュージックバーで子育て応援ソング熱唱で心鷲づかみ
きょう21日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）では、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」を届ける。
【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショット
長野県上水内郡飯綱町は日本有数のりんごの名産地。そんな町にやって来たのは、クワバタオハラのくわばたりえ。今回の相席旅に登場するブラックマヨネーズの小杉竜一と同期の芸人だが、現在は、はっきりもの言うママタレントとして活躍。登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿が主婦の人気を集めている。
まずは地元の野菜を買いたいと直売所へ。名産のふじりんごのほか、激安のブロッコリーに食いつくくわばた。そんな飾らない主婦目線がママたちの心をつかみ、なんと、ディナーショーの開催も予定していると宣伝。食事処では相席した地元のお母さんたちに、昨年末にリリースした楽曲「大丈夫やぁ」を紹介する。
さらに、ライブやカラオケが楽しめるミュージックバーで「大丈夫やぁ」を熱唱。子育てするママへの応援ソングが、集まった町のお母さんたちの心を鷲づかみにして、なんと号泣する人が出る事態に。
【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショット
長野県上水内郡飯綱町は日本有数のりんごの名産地。そんな町にやって来たのは、クワバタオハラのくわばたりえ。今回の相席旅に登場するブラックマヨネーズの小杉竜一と同期の芸人だが、現在は、はっきりもの言うママタレントとして活躍。登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿が主婦の人気を集めている。
さらに、ライブやカラオケが楽しめるミュージックバーで「大丈夫やぁ」を熱唱。子育てするママへの応援ソングが、集まった町のお母さんたちの心を鷲づかみにして、なんと号泣する人が出る事態に。