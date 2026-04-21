先週、プロ野球界で審判や選手が試合中に負傷する深刻なアクシデントが相次いだ。審判の命や選手生命に関わる事故のため、ファンからは対策を求める声が多く寄せられている。

16日、神宮球場で開催された東京ヤクルトスワローズと横浜DeNAベイスターズの試合中、ヤクルトのオスナがスイングした後に手から離れたバットが、球審を務めていた川上拓斗審判員の頭部を直撃。川上審判員は救急搬送され、緊急手術を受けた。審判の命に関わる重大な事故に、SNSにはヘルメット着用の義務化などを求める声が多く寄せられた。事故を受け、日本野球機構（NPB）は球審にヘルメット着用を指示。18日に行われたすべての試合で球審がヘルメット姿で試合に臨んだ。

また、18日に甲子園球場で開催された阪神タイガースと中日ドラゴンズの試合中には、打球を追いかけていた中日の福永裕基が、三塁側のカメラマン席に転落。頭部を強打し、救急搬送された。精密検査の結果、脳に異常はなしとのことだ。

試合中の重大事故は、過去にも発生している。1970年に甲子園球場で開催された阪神タイガースと広島東洋カープの試合で、阪神の田淵幸一の左側頭部に投球が直撃し、耳から大量出血。命に別状はなかったものの、長期離脱を余儀なくされた。この死球をきっかけに、「耳当て付きヘルメット」が導入された。プロ野球では義務化されていないが、高校野球では1995年以降、両耳当て付きヘルメットの着用が義務化されている。

一方、2010年には、札幌ドームで行われた北海道日本ハムファイターズと埼玉西武ライオンズの試合中に、家族と観戦に訪れていた女性にファウルボールが直撃。右目を失明する事態となった。女性は球団などを相手取り訴訟を提起。札幌高裁は、球団に総額約3357万円の支払いを命じた。

球審の頭部直撃に関してはすぐに対策が講じられたが、カメラマン席の問題についてはまだ具体的な対策は出ていないようだ。ただ、19日の試合前に甲子園球場長や球場担当者、球団幹部などが協議を行ったことが明らかになっている。今後、どのような対策がなされるのか、多くのファンが注目している。