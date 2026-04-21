【ワシントン＝坂本幸信】米税関・国境取締局（ＣＢＰ）は２０日、無効となった「相互関税」などの還付に向け、企業からの申請受け付けを始めた。

第１段階の今回は、違法徴収した関税の６割程度が対象となる。ただ、裁判所側はトランプ政権に対して利息も含めて全て還付するよう命じており、米政権の打撃はさらに広がりそうだ。ロイター通信は２０日、数千社が申請したと報じた。

ＣＢＰによると、返金は通常のケースでも申請が受理されてから２〜３か月程度かかり、さらに遅れることも想定される。違法徴収した関税は約５３００万件に上り、今回は６割程度が対象になると推計している。

具体的には、関税額が「未確定」と「確定８０日以内」のケースが対象となる。米国では輸入時に暫定の関税を仮払いし、原則３１４日以内に正式な関税額が確定する仕組みとなっている。ＣＢＰは二つのケース以外の申請開始時期を示していない。

国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの措置は今年２月、米連邦最高裁が無効とする判断を下した。還付手続きについては下級審に差し戻され、米国際貿易裁が３月、１６６０億ドル（約２６兆円）に上る違法徴収した関税の全額還付を命じた。