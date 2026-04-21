俳優の仲里依紗（36）が、結婚記念日を祝う夫婦ショットを公開し、注目を集めている。

【映像】仲里依紗のビキニ姿や幸せ夫婦ショット（複数カット）

2013年4月18日に俳優の中尾明慶（37）と結婚した仲。2人はそれぞれのSNSで、12歳の長男と中尾の2ショットや、家族で仲の誕生日をお祝いした様子なども発信してきた。また、仲は沖縄旅行の様子をYouTubeチャンネルに投稿しており、ピンク色のビキニ姿で海やプールを楽しむ姿も話題になっていた。

13回目の結婚記念日に幸せ夫婦ショット

2026年4月20日にはInstagramを更新し、「13回目の結婚記念日」と、富士山が見える宿で頬を寄せ合う夫婦ショットや、夫婦で過ごした様子を公開。中尾もInstagramで「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい。13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました。自分のたからものです」とコメントし、夫婦ショットを披露した。

幸せあふれる2人の姿にファンからは、「幸せそうな里依紗ちゃんのお顔がとっても可愛すぎます」「芸能界で1番好きな夫婦です！結婚記念日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）