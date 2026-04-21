“ピンクのビキニ姿が話題”仲里依紗、13回目の結婚記念日に幸せ夫婦ショット「すぐ離婚しそうとか言われてましたが…」夫・中尾明慶もコメント
俳優の仲里依紗（36）が、結婚記念日を祝う夫婦ショットを公開し、注目を集めている。
2013年4月18日に俳優の中尾明慶（37）と結婚した仲。2人はそれぞれのSNSで、12歳の長男と中尾の2ショットや、家族で仲の誕生日をお祝いした様子なども発信してきた。また、仲は沖縄旅行の様子をYouTubeチャンネルに投稿しており、ピンク色のビキニ姿で海やプールを楽しむ姿も話題になっていた。
13回目の結婚記念日に幸せ夫婦ショット
2026年4月20日にはInstagramを更新し、「13回目の結婚記念日」と、富士山が見える宿で頬を寄せ合う夫婦ショットや、夫婦で過ごした様子を公開。中尾もInstagramで「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい。13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました。自分のたからものです」とコメントし、夫婦ショットを披露した。
幸せあふれる2人の姿にファンからは、「幸せそうな里依紗ちゃんのお顔がとっても可愛すぎます」「芸能界で1番好きな夫婦です！結婚記念日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）