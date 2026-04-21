経験豊富なタフネス右腕がオイシックスに入団です。21日、会見に臨んだのは中日やソフトバンクで中継ぎとして活躍した又吉克樹投手です。2013年ドラフト2位でプロ入りし、通算503試合に登板したサイドハンドのリリーフ右腕。173ホールドはNPB歴代6位の記録です。



今シーズンはメキシコのリーグでプレーしていましたが、4月退団し新潟入りが決まりました。



■又吉克樹投手

「監督やチームが求めていることを全部こなしたいと思うし、新潟で新しい自分をもう1回作り上げるという気持ちでNPB同様に便利屋としてチームに貢献したい。」



4月24日に合流予定で、500試合以上を投げたタフさを武器にNPBへの返り咲きを狙います。



■又吉克樹投手

「投げられるのであれば1週間毎日投げたいので、球場に来たら『あいつとりあえずいるよね』『2日行ったらどちらかは見れるよね』と、みんなに言ってもらえるような選手になっていきたい。」