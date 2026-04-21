モラハラ夫やマウントママ友…身近にいる理不尽な人々をスカッと裁く！ 北海道テレビの視聴者から寄せられた爽快体験談をコミック化！【書評】
【漫画】本編を読む
『モラハラ男、マウント女 完全懲罰ファイル』（さとうもえ：脚色、松本麻希：漫画、北海道テレビ放送「みんなの！もやズバッ」取材班：協力/KADOKAWA）は、理不尽な相手に振り回される人々がその悩みから解放される姿を描いたスカッと系コミック。北海道テレビの情報番組「イチオシ!!」の人気コーナー「みんなの！もやズバッ」に寄せられた体験談を漫画にした一冊である。
登場するのは、共働きの妻に家事を押しつけ自分は何もしない夫や、会うたびに自慢話ばかりをしてくるママ友など。仕事で疲れ帰宅した妻に対し、夫は家事を手伝うどころか「チャーハンとか簡単なものでいいよ」と無神経な言葉を投げつける。そのくせ自分はゲームばかりして家事をしない姿は、読んでいるこちらも憤りを感じてしまう。
どの話も、日常に存在する「理不尽」や「もやもや」を描きながら、身勝手な夫や迷惑なママ友などが最後に反省したり、立場を失ったりするという結末となっているので、どのエピソードも読後スカッとするのが本作最大の魅力だ。加えて、解決が難しそうな問題を取り扱いながらも重くなりすぎず、怒りや不満をうまく笑いと爽快感に昇華させているのも大きなポイントだ。ストーリーも1テーマ完結でまとまっているために気軽に楽しめるのも特徴である。
モラハラやマウントといった問題は誰の身にも起こりうるものだ。そういった理不尽な相手にどう向き合うかを考えさせてくれる本作。人間関係で何かしらのストレスを感じている人に手に取ってほしい作品だ。
文＝ゆくり