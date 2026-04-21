【B1R-L シャーシキット スキンカラーC&D】 4月22日 予約受付開始予定

コトブキヤは「メガミデバイス」シリーズより、「B1R-L シャーシキット スキンカラーC&D」の予約受付を4月22日から開始する。

本製品は「メガミデバイス」Block1の素体を浅井真紀氏がリメイクしたもののLサイズ版。「皇巫 スサノヲ」素体のリメイクと同等としており、ヘッドギアは「B1R-M」シリーズと異なるシャープなデザインとなっている。

ハンガーは背中から伸びる形で、付属するスタンブレードの先端を使った眼球可動ギミックを搭載。アイプリントは雨間氏が担当しており、スキンカラーCは優しいお姉さん、Dはキリッとしたクールなお姉さん風に仕上がっている。

表情パーツの接続はBlock2規格で、「BULLET KNIGHTS」や「PUNI☆MOFU」などの髪パーツを使える。この他ボディはコンセプトカラーと全身スキンカラーの2体を同梱しており、素材としても応用できる。

【B1R-L シャーシキット スキンカラーC】【B1R-L シャーシキット スキンカラーD】

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