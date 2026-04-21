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見たらわかる、便利なヤツやん！

今や誰もがカバンに1本、2本と突っ込んでいる充電用のUSB-Cケーブル。僕も例外ではなく突っ込んでるんですが、意外と収納面で悩んでいまして…。

だって、気がつくとカバンの中でグチャグチャに。バンドでまとめると厚みが出て収納力が落ちてしまって…。まぁ、USB-Cケーブルなんてそんなもん。しょうがないよね…。

なんて思ってたら、見事解決したプロダクト、見つけました。

CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m 1,980円 Amazonで見る PR PR

充電器でおなじみCIOのフラットスパイラルケーブルです。多分これ、めちゃくちゃ便利なヤツですよ！

磁石のちからでサッと伸ばせてスグに戻る。持ち運びまでスリム

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これ、トップ画像だけ見ると、ただくるくる巻いてるように見えるじゃないですか？

でも違うんです。フラットで薄型のケーブルですけど、中には磁石が入っていて、ほぼ自動でこのカタチへと戻ってくれるんです。

おかげで、使い終わったあとにケーブルをこねこねしてまとめる作業が不要。また使いたい長さだけ伸ばせるので、視覚的にもスッキリしますねー。

さらに、ケーブルの厚みは約7mm。

全部巻くと幅（円）こそ大きくなりますが、厚みは変わらないので、ちょっとした隙間にも収納できるのが便利そう。例えばポーチのサブポケットとか、バックパックのポケットに忍ばせるにはピッタリじゃないですか？

世の中の「ケーブルが絡んでめんどい」が、スマートに解決できると思うの。

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