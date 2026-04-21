くるんっとキレイ！ ケーブルゴチャる問題、「磁石」が解決しました
見たらわかる、便利なヤツやん！
今や誰もがカバンに1本、2本と突っ込んでいる充電用のUSB-Cケーブル。僕も例外ではなく突っ込んでるんですが、意外と収納面で悩んでいまして…。
だって、気がつくとカバンの中でグチャグチャに。バンドでまとめると厚みが出て収納力が落ちてしまって…。まぁ、USB-Cケーブルなんてそんなもん。しょうがないよね…。
なんて思ってたら、見事解決したプロダクト、見つけました。
充電器でおなじみCIOのフラットスパイラルケーブルです。多分これ、めちゃくちゃ便利なヤツですよ！
磁石のちからでサッと伸ばせてスグに戻る。持ち運びまでスリム
これ、トップ画像だけ見ると、ただくるくる巻いてるように見えるじゃないですか？
でも違うんです。フラットで薄型のケーブルですけど、中には磁石が入っていて、ほぼ自動でこのカタチへと戻ってくれるんです。
おかげで、使い終わったあとにケーブルをこねこねしてまとめる作業が不要。また使いたい長さだけ伸ばせるので、視覚的にもスッキリしますねー。
さらに、ケーブルの厚みは約7mm。
全部巻くと幅（円）こそ大きくなりますが、厚みは変わらないので、ちょっとした隙間にも収納できるのが便利そう。例えばポーチのサブポケットとか、バックパックのポケットに忍ばせるにはピッタリじゃないですか？
世の中の「ケーブルが絡んでめんどい」が、スマートに解決できると思うの。
Source: Amazon
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m
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