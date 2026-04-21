4月20日、三陸沖で起きたマグニチュード7.7の地震で、青森県では最大震度5強の揺れに。愛知県でも震度2を観測しました。

【写真を見る】182市町村で1週間注意呼びかけ 東海地方在住者が今すべき対策は? 専門家に聞く 青森で最大震度5強

（避難した住人）

｢3.11のときよりも（揺れが）強く感じました｣

｢心臓がガタガタいって｣



北海道・青森・岩手では一時、津波警報が出され、岩手県の久慈港では80センチの津波を観測。21日、八戸市内では地震による被害の爪痕が見られました。

20日夜、県営名古屋空港に到着した人は…



（岩手から）

｢（最初は）軽い揺れで、震度2くらいの感覚。数秒後にグラグラと強い揺れが来た」

（青森から）

｢横揺れが来て長かった。ドキドキした｣

182市町村で1週間“注意呼びかけ”

20日の地震を受けて、気象庁は｢北海道･三陸沖後発地震注意情報｣を発表。



（赤間二郎防災担当大臣 午前9時半ごろ）

｢備えを行いながらも、落ち着いて日常の生活や経済活動を継続していただきますようお願い申し上げます」



対象は、北海道から千葉県にかけての7道県182市町村。1週間、地震への備えを再確認した上で、非常持ち出し品を外出時に携帯したり、すぐに逃げられる服装で寝たりするなどの防災対応をとることが呼びかけられます。

東海地方で必要な対策は？

では、東海地方に住む私たちは何をどうすればいいのでしょうか。



（名古屋大学･福和伸夫名誉教授）

｢この地方で（巨大地震が）誘発される可能性は大きくはないと思う｣

Q.東海地方でどんな対策が必要?

｢死なないための対策です。1つは家が壊れない対策。それからけがをしない対策、家の耐震補強と家具の固定。他地域での情報が出たときにこれは1つの機会だと思って自分の身の回りの対策を見直していただきたい｣

CBCテレビ「newsX」2026年4月21日放送より